Netflix ha deciso di vendere all’asta i cimeli di The Crown, una delle più amate serie televisive della piattaforma: tutti i dettagli.

Netflix ha deciso di sbarazzarsi dei gioielli della corona… letteralmente. Chiusa l’avventura televisiva di una delle serie più amate della piattaforma, The Crown, i vertici dell’azienda hanno deciso di arrotondare i propri guadagni vendendo all’asta molti dei cimeli più iconici di uno show televisivo che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Prendendo esempio da quanto fatto da HBO con Succession, anche Netflix ha deciso di battere all’asta gli oggetti e gli arredamenti utilizzati sul set, dai troni alle carrozze, passando ovviamente per i gioielli. Un’occasione più unica che rara per tutti i fan della serie di accaparrarsi memorabilia che poco hanno da invidiare agli originali appartenenti alla corona britannica.

The Crown: all’asta i cimeli della serie televisiva

L’appuntamento è presso la casa d’aste internazionale Bonhams, a Londra. Circa 160 oggetti di scena, i più importanti e quelli di maggior valore, saranno battuti all’asta il 7 febbraio, mentre al 350 saranno venduti online a partire dall’11 gennaio. I proventi che Netflix otterrà dalla prima serata di aste serviranno a finanziare un nuovo programma per studenti di cinema presso la prestigiosa National Film and Television School.

The Crown 5

Ovviamente, per poter accontentare più fan possibili dell’amata serie televisiva, l’asta non sarà inarrivabile per chi non gode di finanze cospicue. Verranno venduti infatti lotti adatti a quasi tutte le tasche: si partirà da una base di 60 sterline circa per il servizio da bar della Regina Madre, fino ad arrivare alle oltre 30mila-50mila sterline per il lotto più caro, quello dedicato alla copia della carrozza dell’Incoronazione.

Quanto costano i cimeli di The Crown

Tra i due eccessi che abbiamo riportato, ci saranno comunque molti altri lotti di grande interesse per i fan della serie. I più abbienti potranno ad esempio portare a casa anche la riproduzione del trono di Saint Edward su cui è stata ufficialmente nominata regina Elisabetta in una delle puntate più emozionanti. Il prezzo previsto si aggira tra i 10mila e le 12mila sterline.

Ben più economico il barbecue utilizzato da Filippo in un episodio della terza stagione (tra le 400 e le 500 sterline). Tra i pezzi che sicuramente faranno gola agli spettatori non possono però mancare gioielli e abiti iconici. Ad esempio la replica dell’anello di fidanzamento regalato da Carlo a Diana, che avrà un prezzo di partenza di 2mila sterline, o il ‘revenge dress’ utilizzato da Diana in una puntata della quinta stagione, a sua volta valutato diverse migliaia di sterline.

Ma tra le centinaia e centinaia di lotti messi a disposizione non mancheranno altri gioielli di minor valore, lettini, oggetti di arredamento, capi di vestiario più o meno pregiati e molto altro. Non resta che sintonizzarsi sul sito della casa d’aste per poter prendere parte all’appuntamento e portarsi a casa un ricordo dal valore inestimabile per chiunque abbia amato la serie dedicata alla compianta regina Elisabetta.