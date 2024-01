Il significato della canzone Mille domande di Alberto Urso, il ritorno da solista del tenore che ha vinto Amici nel 2019.

La carriera di Alberto Urso si ‘sdoppia’. Pur rimanendo parte integrante del gruppo internazionale The Tenors, il cantante messinese è tornato nel 2024 a far sentire la sua voce anche da solista, attraverso un nuovo singolo in cui confessa al suo pubblico tutte le domande che lo hanno attanagliato negli ultimi anni. S’intitola Mille domande ed è stato pubblicato il 4 gennaio 2024.

“Questa canzone è il frutto di un viaggio intenso e personale“, ha raccontato lo stesso artista siciliano che vinse Amici nel 2019, aggiungendo: “È una confessione di ciò che ho vissuto, una riflessione su come ogni esperienza abbia plasmato chi sono oggi“. Scopriamo insieme il significato del testo di questo nuovo brano.

Mille domande, Alberto Urso: il significato della canzone

Come ogni confessione che si rispetti, ovviamente Mille domande è una canzone autobiografica, legata intrinsecamente alle esperienze che hanno contrassegnato la vita del cantante classe 1997 fino a questo momento. Esperienze positive, come il trionfo nel talent di Maria De Filippi e il debutto a Sanremo, ma anche difficili, come quelle che hanno fatto seguito al suo improvviso exploit.

Alberto Urso

Nel brano in particolare il cantante sceglie di scusarsi con la madre per essere stato in alcuni momenti duro, per non aver capito che ogni sua decisione e ogni suo consiglio era unicamente a fin di bene. Canta Alberto: “Scusa mamma, sono stato duro, ma non capivo quanto mi serviva tutto quello che dicevi per il mio futuro“.

Ha avuto bisogno di tempo, gli è stato necessario riflettere su se stesso e su ciò che gli è successo nella sua ancora giovane vita per poter comprendere cosa significhi essere libero e capire cosa voglia davvero dalla vita. Per questo motivo negli ultimi versi si lascia andare a un grido liberatorio: “Adesso tutto ha senso, mi sento libero di esprimere ogni sentimento. Con la libertà, e non finirà, è l’inizio di una storia e io la dedico a noi“.

Mille domande, Alberto Urso: il testo della canzone

C’erano volte in cui pensavo di non riuscire

a scrivere parole giuste per farmi capire davvero

parlare con la consapevolezza di un uomo incompreso

ma con la testa sulle spalle

la voglia di farmi le domande

e imparare che tutto va vissuto

senza tornare indietro mai

senza tornare indietro mai

Continua per il testo integrale