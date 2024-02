Chi è il vincitore del FantaSanremo 2024: risultato a sorpresa, la classifica definitiva degli artisti lascia a bocca aperta.

Nel Festival di Sanremo delle mille polemiche, alcune pretestuose, alcune fastidiose, altre piuttosto gravi, c’è una sola classifica insindacabile in grado di mettere d’accordo un po’ tutti: quella del FantaSanremo 2024. Rispetto a quanto successo nella classifica del vero Sanremo, nel gioco più amato dagli italiani non ci sono stati dubbi: a trionfare è stato un nome sì a sorpresa ma senza possibilità di replica. I punteggi parlano infatti chiaro e sono nettamente a favore di personaggi che in questo Sanremo erano al debutto, ma che hanno fatto parlare di sé e hanno conquistato, se non nuovi proseliti, per lo meno nuovi fan.

FantaSanremo 2024: chi è il vincitore

Nel FantaSanremo del grande ritorno di Emma, la ‘queen’ del 2022, la cantante che più di tutti si era divertita a mettersi in gioco due anni fa in questa particolare competizione, a trionfare è stato qualcun altro. E non Angelina Mango, che pure ha fatto il pieno di punti in finale, e che avrebbe avuto tutte le carte in regola per raccogliere l’eredità di Marco Mengoni, lo scorso anno trionfatore a Sanremo sotto ogni punto di vista.

Emma Marrone

A portare a casa il successo sono stati infatti i tre coloratissimi punk trapper de La Sad. A forza di urla, salti, fiori regalati, borse scippate al pubblico, Theø, Plant e Fiks sono riusciti a mettere insieme un numero di punti davvero importante (nonostante una classifica deficitaria) e nelle ultime due serate hanno messo la freccia superando definitivamente Dargen D’Amico, l’unico vero rivale nella competizione per la vittoria fantasanremese.

La classifica finale degli artisti

Il punteggio che ha permesso ai tre artisti di Autodistruttivo di portare a casa lo scettro del FantaSanremo 2024 è 486. Secondo posto per Dargen, che del gioco è stato un grande protagonista in questa edizione. La sua avventura si è chiusa con 460 punti, un totale che gli ha permesso di rimanere ampiamente davanti alla terza in classifica, Angelina Mango, arrivata a quota 420. Non lontani dalla trionfatrice del Festival, altri due artisti, gli unici a sfondare il muro di 400 punti: Il Tre a quota 415 e BigMama a 414. Di seguito la classifica definitiva dopo le cinque serate della kermesse:

1 – La Sad (486)

2 – Dargen D’Amico (460)

3 – Angelina Mango (420)

4 – Il Tre (415)

5 – BigMama (414)

6 – Emma (389)

7 – Il Volo (383)

8 – Negramaro (382)

9 – BNKR44 (359)

10 – Alfa (348)

11 – Annalisa (335)

12 – Renga Nek (334)

13 – Maninni (333)

14 – Loredana Bertè (327)

15 – Mr. Rain (314)

16 – Diodato (313)

16 – The Kolors (313)

18 – Sangiovanni (310)

19 – Ghali (305)

20 – Ricchi e Poveri (303)

21 – Rose Villain (299)

22 – Geolier (290)

23 – Fred De Palma (280)

24 – Santi Francesi (269)

25 – Mahmood (259)

26 – Fiorella Mannoia (250)

27 – Gazzelle (196)

28 – Irama (195)

29 – Alessandra Amoroso (174)

30 – Clara (147)