Si chiama Neuralink ed è l’impianto cerebrale studiato da Elon Musk e già installato sul primo essere umano. Non solo, sono disponibili anche i primissimi risultati e, a detta dell’imprenditore miliardario, sono incoraggianti. Vediamo, nello specifico, cos’è e come potrebbe cambiare la vita delle persone.

Neuralink: cos’è l’impianto cerebrale studiato da Elon Musk

Dopo una serie di esperimenti sugli animali, che hanno anche portato al decesso di alcuni esemplari, Elon Musk è riuscito nel suo intento: impiantare il suo Neuralink sul primo essere umano. Si tratta di un impianto cerebrale che si pone come obiettivo la creazione di un collegamento diretto tra l’uomo e il computer. Bisogna pensare a questa nuova tecnologia come un chip che va a lavorare sulla forza del pensiero.

In altre parole, basta pensare a qualcosa e il pc lo realizza. Com’è possibile tutto ciò? Semplice, almeno a dirsi: si insegna all’algoritmo il modo di pensare degli esseri umani. In questo modo, sempre in linea teorica, si vanno ad azzerare eventuali incomprensioni tra l’uomo e la macchina. Non solo, il Neuralink dovrebbe essere utile anche per curare condizioni neurologiche come l’Alzheimer o la demenza, oppure per consentire ad un paraplegico di tornare a camminare.

Neuralink, quindi, si propone di andare a migliorare in tutto e per tutto l’esistenza degli esseri umani. Una riflessione, però, è d’obbligo. Sul piano della ricerca scientifica e medica non c’è nulla da eccepire, ma sul resto sì. Possibile che l’uomo abbia bisogno di diventare una sorta di robot per vedere esaudito ogni suo piccolo desiderio? Non basta Alexa che mette la musica e legge le previsioni meteo? Ovviamente, potremmo andare avanti con le domande all’infinito.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

L’annuncio di Elon Musk su Neuralink

Via Twitter, Elon Musk ha annunciato: “Il primo paziente con Neuralink si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali“. L’impianto cerebrale è grande quanto cinque monete messe una sopra l’altra e va inserito nel cervello umano tramite un intervento chirurgico. Al momento, è bene sottolinearlo, l’esperimento dell’imprenditore milionario ha come scopo la raccolta dei dati e la trasformazione degli stessi in comandi comprensibili dai computer.