La Luna sta diventando più piccola e la colpa sembra essere dei terremoti: si tratta di una situazione pericolosa anche per la Terra?

Secondo uno studio recente, la Luna sta diventando più piccola. La colpa sembra essere dei terremoti che, seppure di magnitudo inferiore rispetto a quelli che si manifestano sulla terra, causano piccole frane. Questo rimpicciolimento potrebbe essere pericoloso per il nostro pianeta?

La Luna sta diventando più piccola: lo studio

La Luna sta diventando più piccola perché, al contrario di quanto si pensa, è un territorio sismico. I terremoti, stando ad uno studio recente, durano ore e possono causare delle frane. Thomas R. Watters, autore della ricerca nonché scienziato senior emerito del Centro per gli studi terrestri e planetari del National Air and Space Museum, ha sottolineato: “Non si tratta di allarmare nessuno o di scoraggiare l’esplorazione di quella parte del polo sud della Luna, ma di sollevare l’attenzione sul fatto che la Luna non è un luogo tranquillo dove non accade nulla“.

Secondo lo studio finanziato dalla NASA, quando il nucleo della Luna si raffredda e, di conseguenza, si restringe, la sua superficie sviluppa delle piccole pieghe che generano veri e propri “terremoti lunari”. Si stima che, negli ultimi due milioni di anni, il pianeta lunare si sia rimpicciolito di 45,7 metri circa di circonferenza. Un numero non indifferente per gli esperti del settore, ma che comunque non provocherà effetti sulla Terra e sui cicli delle maree.

Mentre gli essere umani possono stare tranquilli, gli astronauti lanciano l’allarme perché il rimpicciolimento della Luna mette a rischio le future missioni di atterraggio con equipaggio. Anche se sono necessarie altre informazioni prima di emettere un verdetto, i viaggi sul territorio lunare potrebbero arrivare a durare al massimo un paio di giorni.

La Luna è sismica: i terremoti raggiungono max 5 gradi

Thomas R. Watters ha sottolineato: “Si pensa che la Luna sia un oggetto geologicamente morto, dove non è accaduto nulla per miliardi di anni, ma è assolutamente lontano dall’essere vero. Queste faglie sono molto giovani e continuano a muoversi. Abbiamo rilevato frane che si sono verificate durante il periodo in cui il Lunar Reconnaissance Orbiter è stato in orbita intorno alla Luna“. Al momento, la scossa di terremoto più forte è equivalente ad uno di 5 gradi sulla Terra. Una magnitudo che per la Terra è moderata, ma che sul territorio lunare è molto più potente.