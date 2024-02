Qual è il significato di Tutto il resto è noia di Franco Califano? La canzone descrive alla perfezione la fase dell’innamoramento.

A distanza di quasi cinquant’anni, Tutto il resto è noia di Franco Califano continua ad essere una delle canzoni simbolo della musica italiana. Una vera e propria poesia messa in musica, parole ed emozioni che tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato. Vediamo il testo e il significato del brano.

Tutto il resto è noia di Franco Califano: il significato della canzone

Uscita nel 1977, Tutto il resto è noia è una delle canzoni più famose di Franco Califano, morto il 30 marzo 2013. II brano rispecchia alla perfezione lo stile di vita del Califfo: l’amore è bello solo all’inizio, durante la fase dell’innamoramento, poi diventa abitudine. Il cantautore, non a caso, è stato sposato una sola volta, in giovane età e per una manciata di settimane, poi ha avuto solo relazioni mordi e fuggi. Nella sua vita, come lui stesso ha svelato, ha avuto oltre 1,500 donne.

“Si, lo so il primo bacio

il cuore ingenuo che ci casca ancora

col lungo abbraccio l’illusione dura

rifiuti di pensare a un’avventura“.

Durante la fase dell’innamoramento si provano emozioni bellissime, tanto che si spera duri per sempre. Eppure, la noia è dietro l’angolo.

“La prima sera devi dimostrare

che al mondo solo tu sai far l’amore

si, d’accordo ma poi…“.

Quanto dura l’entusiasmo? Franco Califano non ha dubbi: massimo un anno. Poi, i sentimenti che restano sono solo “una brutta copia di quello che era“. Quando iniziano “i silenzi della sera“, la storia d’amore è del tutto finita.

Ecco il video di Tutto il resto è noia di Franco Califano:

Tutto il resto è noia di Franco Califano: il testo della canzone

Si, d’accordo l’incontro

un’emozione che ti scoppia dentro

l’invito a cena dove c’è atmosfera…

