Amici 18: tra Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio ci sono state foto e frasi che hanno fatto sospettare che stessero insieme. Ma si tratta di amore o semplice amicizia?

È scoppiato l’amore tra due ballerini di Amici di Maria De Filippi? Sembra proprio che tra Vincenzo Di Primo, arrivato quarto alla finale di Amici, e la ballerina professionista Virginia Tomarchio ci sia del tenero. I due, però, al momento non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione. Vincenzo, inoltre, è impegnato in un live show di Amici, organizzato da TimVision a cui prendono parte tutti i finalisti di questa edizione.

Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchi: è amore tra i due?

Lo scorso 8 e 9 giugno Vincenzo e Virginia sarebbero stati avvistati alla stessa festa. Ma non solo i due, sui propri profili social, hanno postato dei video in cui sembra essere palese che stavano insieme. Ma non è tutto perché per alcuni i due ballerini sono sembrati davvero molto intimi.

Ma sarà davvero così? O semplicemente tra i due c’è solo una bella amicizia? Non ci resta che attendere cosa avranno da dire. Inoltre va anche detto che Vincenzo e Virginia non si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici, ma bensì la loro amicizia risale a molto prima. Sfogliando l’account Instagram di Vincenzo, infatti, ci sono foto che li ritraggono insieme e risalgono al 2012.

Vincenzo Di Primo: cosa è accaduto dopo Amici 18

Com’è cambiata la vita di Vincenzo Di Primo dopo il talent di Amici? Al momento il giovane ballerino siciliano è legato ad alcuni progetti proprio con gli altri finalisti del talent di canale 5. Ma non è tutto perché sui social ha anche avvertito i suoi followers che presto farà ritorno in Sicilia per alcuni eventi, ovviamente sempre legati alla danza. Nel suo futuro c’è anche la volontà di andare all’estero?

Molto probabile, anche se al momento non ci sono informazioni certe su ciò. Ora, Vincenzo, si sta godendo il meritato relax e forse anche l’inizio di un nuovo amore.

