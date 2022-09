Nel mese della ripartenza c’è bisogno di una fragranza che ci coccoli e parli di noi: possiamo puntare su Bare di Victoria’s Secret

Settembre è un mese di coccole: abbiamo bisogno di riprendere la nostra routine concedendoci i giusti tempi e prendendoci cura di noi stesse, puntando su un abbigliamento pratico e comodo ma che ci faccia ancora respirare i colori e la leggerezza dell’estate. Per incorniciare il nostro look naturalmente c’è bisogno anche di un profumo che ci trasmetta calma, forza, vigore ma che soprattutto parli della nostra energia e personalità. Ed ecco perché Victoria’s Secret sposa pienamente l’idea di un profumo che più della stagione in corso parli di noi stesse e a noi stesse.

Victoria’s Secret: Bare è la nuova fragranza lanciata dal brand, fresca e su misura di chi la indossa

Giunta nelle boutique di Victoria’s Secret anche in Italia già dal 23 Agosto, Bare è una profumo in perfetta linea con la nuova filosofia del brand, non più esclusivo e destinato a poche, ma inclusivo e pensato per tutti. Non a caso infatti è proprio Victoria’s Secret ad annunciare che questa fragranza nasce per celebrare l’individualità e l’espressione del proprio io.

Una mission espressa pienamente dalla campagna di lancio del profumo, che mostra un gruppo eterogeneo di donne selezionate per esprimere il potere di essere uniche e autentiche nella vita di ogni giorno. Si tratta di donne artiste, creative, erboriste, promotrici sociali, che compongono un mosaico di personalità immortalate in scatti fotografici realizzati da Zoe Ghertner. Particolarmente significativo è che si tratti di donne comuni, nessuna guest star, a raccontare la semplicità ma allo stesso tempo anche l’esclusività di questo profumo che grazie ad una particolare tecnologia si adatta al profilo chimico di chi lo indossa. Ognuna quindi avrà così il suo profumo unico, formulato sulla propria pelle.

Un profumo innovativo che unisce alta tecnologia e sostenibilità

Bare parte naturalmente da una formula brevettata a base di muschi, che si apre con le note fresche ed effervescenti dei mandarini del Madagascar, che si unisce ad un cuore floreale di petali di viola bagnati dalla rugiada, fino ad esprimersi pienamente in una base di legni di sandalo australiano che esprimono la nota calda ed accogliente di questa fragranza.

Si tratta di una formula realizzata con ingredienti ricavati in maniera sostenibile e con materiali rivalorizzati, a cui si aggiunge una tecnologia che prende il nome di Cryptosym, che codifica le formulazioni dei profumi preservandone l’autenticità e impedendo che in futuro possano essere replicate. Il prezzo è nella media: 69 euro per la boccetta da 50 ml, 89 euro per quella da 100 ml. Un Eau De Parfum speciale che conquisterà la passione delle collezioniste e che può rivelarsi un regalo unico da fare o da farsi.

