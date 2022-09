Chiome ribelli ma anche precise e ordinate, pronte a diventare acconciature e ad accogliere accessori scintillanti

L’Haute Couture ci fa sognare con i suoi abiti meravigliosi pensati per stupire, provocare, riservati a feste, eventi e serate speciali, ma sono tanti gli input trendy che ci offre. Abbiamo visto infatti come non siano mancati look inspo per le spose e un assaggio delle tendenze del prossimo autunno/inverno, a cui possiamo aggiungere anche le acconciature, i tagli e gli accessori per capelli che abbiamo avvistato. L’invito è proprio mettere ogni pigrizia da parte e valorizzare il capelli in ogni loro aspetto.

Accessori capelli 2022-2023: cerchietti e fiocchi, romantici e chic

Per rendere protagonisti i capelli e non lasciare che passino inosservati il primo atto è quello di farli brillare: non si tratta solo di affidarsi a prodotti e accessori, ma curate anche il colore e puntate su acconciature che valorizzino le linee del vostro sguardo. Occhi e capelli in primo piano sono un connubio vincente per regalare personalità al look e da questo punto di vista all’Haute Couture parigina abbiamo visto andare in scena capelli sobri da dai carré ordinati e rigorosi alla sfilata Dior e dall’altra si è giocato a riprendere in voga gli accessori più estrosi e inaspettati.

Ad esempio, chi mai avrebbe immaginato che il fiocco alla Minnie Mouse fosse protagonista delle sfilate Chanel abbinato su abiti da sera e persino da sposa e che per la sua semplicità siamo certe lo vedremo impreziosire cerchietti o trasformarsi anche in una fascia per realizzare nuove acconciature. E a proposito di cerchietti, pronte a tirarli fuori di nuovo? Stavolta anche più sottili e possibilmente luminosi e appariscenti come li abbiamo visti accecare alla sfilata di Jean Paul Gaultier.

Strass, borchie e il ritorno del basco: dal modello alla francese alle rivisitazioni

Sempre sulla passerella di Jean Paul Gaultier abbiamo visto il ritorno di uno dei cappelli francesi più iconici: il basco nero ma rivisitato da Olivier Rousteing in chiave punk, un modello gessato da indossare lateralmente e ricoperto da una cascata di spilli, come fosse un cuscino per il cucito.

– Il ritorno del cappello piccolo e compatto è stato avvistato in diverse passerelle dell’Haute Couture, Armani ad esempio ha ripreso la kippah ebrea e ne ha fatto un’elegante copricapo da sera che osa nei colori: non solo nero ma anche fucsia, rosso, blu.

– Tendenza già da quest’estate, gli strass per capelli si confermano desideratissimi anche nell’autunno/inverno che verrà: cascate di cristalli e persino di borchie alla sfilata di Alexis Mabille, che partono dai capelli e arrivano fino su le sopracciglia e gli zigomi. Nulla viene lasciato al caso per realizzare look luminosi e d’incanto, anche se con parsimonia possiamo ritoccare i nostri capelli con qualche strass anche per una tranquilla e piacevole serata chill.

