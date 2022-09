Per chi ancora non conosce ACT N°1 sarà l’occasione per scoprire una moda inclusiva, che celebra la bellezza della diversità

Tra Maison Valentino e la Camera Moda di Milano c’è un sodalizio meraviglioso che si rinnova ad ogni fashion week. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ad ogni stagione sceglie un brand emergente e gli offre la propria cassa di risonanza su Instagram: questa volta per la prossima Milano Fashion Week 2022 alle porte sarà ACT N°1 ad essere protagonista di questo progetto preziosissimo per quei giovani stilisti che una volta selezionati possono contare sul supporto di una grande casa di moda, crescere e costruire un percorso professionale cogliendo occasioni preziose che la politica dimentica troppo spesso di offrire. ACT N°1 quindi sarà ospitato sul profilo Instagram di Valentino per tutta la durata della settimana della moda.

ACT N°1 alla Milano Fashion Week 2022, protagonista sull’Instagram di Valentino

Non c’è da stupirsi del perché Piccioli abbia deciso di puntare sul duo di questi due giovani stilisti. I brand che vengono scelti infatti condividono lo stesso spirito e valori che Maison Valentino infonde nelle sue collezioni: inclusività, bellezza, l’individuo al centro della moda, sono i tre cardini che la casa di moda condivide con ACT N°1, che in passerella fa sfilare davvero tutti, anche donne in gravidanza, segno del desiderio di raccontare una moda che non segue standard ideali e che vuole essere immersa nella realtà.

Estrosa, originale, contemporanea, fantasiosa, ogni collezione di ACT N°1 è una gioia per gli occhi: una moda personalizzata, costruita su chi li indossa, che fa del tulle il proprio tessuto distintivo in combinazioni eleganti e inaspettate, tra glamour e street wear. Cosa ha amato subito Piccioli di questo duo? “Il lavoro di Galib Gassanoff e Luca Lin è leggero e profondo come dovrebbe essere lo sguardo di ogni giovane designer e forse come dovrebbe essere quello di tutti noi. Multiculturalismo, rispetto della diversità e celebrazione dell’umano coesistono senza dogmatismi, senza presunzione in una creatività libera e coraggiosa. Credo che sostenere talenti capaci di coniugare la bellezza con la proposta di una riflessione è doveroso, oltre che interessante, perché la moda può fare tanto ed ha molto da offrire, sempre. Spero sinceramente che sia il primo di molti atti”, ha spiegato lo stilista a Vogue, che lo ha incluso tra gli otto brand nuovi che stanno ridefinendo le linee della moda.

Galib Gassanoff e Luca Lin: come nasce il sodalizio ACT N°1

Magari il nome di ACT N°1 non vi ha detto nulla, ma se vi diciamo chi l’ha già indossato, celebrity di un certo calibro, allora vi ritrovereste a rendervi conto di aver già adocchiato i loro capi: Dua Lipa, Blanco, Elodie, Lady Gaga, Ellie Goulding, Kylie Minogue e potremmo continuare perché c’è anche chi come Arisa, Aiello, Francesca Michelin, hanno portato questo brand sul palco di Sanremo.

ACT N°1 nasce dal sodalizio tra Galib Gassanoff di origine azera e Luca Lin, italo-cinese. Il progetto nasce in Emilia Romagna e si riferisce all’infanzia dei due, che nel design hanno visto il loro primo atto di vita che ha unito l’artigianato azero alla tradizione cinese: un esempio di inclusione che sigilla anche le loro collezioni e i loro intenti.

