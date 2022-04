Dalle stampe geometriche, traforati, cut out e dalle lunghezze più disparte: i vestiti in maglia tornano come trend di stagione nel nostro guardaroba.

Ora che l’aria si sta finalmente scaldando la voglia di scoprirsi un po’ di più si fa sentire, occhio però agli sbalzi termici che ci riserva la primavera, che ci richiede sempre un look a strati che ci permette a seconda del momento della giornata di proteggerci dalla frescura ma anche di iniziare a farci sentire un po’ di calore sulla pelle. Quale soluzione migliore allora se non quella di affidarsi ai vestiti in maglia, che dalle passerelle alle collezioni dei colossi del fashion sono l’outfit più trendy del momento.

Vestiti in maglia: i modelli della primavera 2022 di Zara, Mango e Bershka

Ci hanno già conquistate quest’inverno e adesso eccoli ritornare coloratissimi, leggeri e più avvolgenti che mai per questa primavera/estate 2022: i vestiti in maglia non solo si fanno amare per la loro versatilità e femminilità, ma anche perché si indossano al volo, attitudine di un outfit che ci piace nella stagione fredda e ancor più d’estate.

– I modelli di quest’anno catturano i trend di stagione e li rimodellano in formato dress, come il cut out che nella stagione calda si fa sempre più sexy, come nella tunica proposta da Zara, perfetta per queste sere primaverile nella sua nuance rosa, romantica e delicata. Ma se la vostra testa è già in direzione estate, sarà difficile dire di no ad abiti in maglia traforati e multicolor, che ci fanno pensare già alle spensierate giornate vicino al mare.

– Frizzante è la collezione di Mango, dall’allure future nostalgia che viaggia tra modelli anni ’90 dall’effetto glitter luccicante e modelli stretti e avvitati in stampe vichy che ci riportano alle geometrie e alle estati leggere e sognanti degli anni ’60, prediligendo lunghezze strutturate.

– Bershka invece ci conduce verso lo stile energico e vitaminico degli anni ’70, con proposte floreali e crochet, e i giochi trasparenti e e brillanti degli anni ’90, rivisitati dai colori super pop di questa stagione e in versione mini.

Come indossare gli abiti in maglia: i look inspo dalle passerelle della primavera/estate 2022

Per andare al lavoro, per una serata romantica o semplicemente spensierata in compagnia degli amici di sempre, gli abiti a maglia sono il perfetto incontro tra voglia di leggerezza e libertà e desiderio di eleganza e femminilità, felicemente ritrovati dopo tanto tempo. E il bello dei vestiti in maglia è che ne possiamo collezionare così tanti e diversi da abbinare al nostro umore o al contesto di turno: un tubino da impreziosire con una cintura è la proposta di Elisabetta Franchi, in un modello che valorizza al massimo décolléte e punto vita, per uno style super glam.

– Un tempo destinati per lo più al guardaroba estivo vacanziero, quest’anno l’abito traforato arriva anche in città in una versione più sofisticata e strutturata, perfetto da abbinare ad una borsa Bucket in pelle e sfoggiare per una passeggiata serale in dolce compagnia come suggerisce Alberta Ferretti. Focus anche in questo caso sul punto vita, da valorizzare con una cintura dalle vibes etniche.

– E per chi non vede l’ora di sfoggiare lo sporty-chic primaverile, i mini dress a mezza manica a cui dare un tocco sportivo con berretti e cappellini pescatore, è la proposta di Michael Kors, che vi accosta una tracolla preziosa in pelle dai dettagli rockstud: anche qui l’effetto anni ’90 vibes è assicurato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG