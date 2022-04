Anatomia di uno scandalo, la serie più vista su Netflix in questi giorni conquista anche per i look essenziali ed eleganti di Sienna Miller.

Considerata per stile e genere vicina a The Undoing ma in uno versione decisamente british, Anatomia di uno scandalo è la serie Netflix del momento: oscilla da diverse settimane tra il primo e il secondo posto della top ten delle serie più viste su Netflix in Italia e ha conquistato il pubblico per la sua trama intrigante con al centro un tradimento che assume sfumature crime. Protagonista Rupert Friend insieme a Sienna Miller, moglie tradita che nel suo look composto, minimal ed elegante, esalta il candore e la forza di una donna che in un momento così difficile sa preservare la sua integrità, mostrandosi decisa e coraggiosa fino all’ultimo episodio.

Anatomia di uno scandalo: Sienna Miller in un look minimal chic dal British touch

Come accaduto per The Undoing, dove ci si è perdutamente innamorate dei look e sopratutto degli abiti di Nicole Kidman, anche in Anatomia di uno scandalo è quasi impossibile restare impassibili davanti ai look di Sienna Miller, che ci offre lezioni chic per il perfetto armadio di primavera. Si tratta di uno stile classico, rigoroso e senza tempo, fotografia perfetta anche del rango sociale di Sophie Whitehouse, personaggio interpretato dall’attrice.

Sam Perry, lo stylist della serie, ha scelto per lei una serie di look che delineano un’adorabile stile over 40 che attinge a stiliste che fanno del less is more nella scelta dei colori e degli outfit un marchi di fabbrica: nel guardaroba della Whitehouse infatti convivono magnificamente pezzi di The Row, Victoria Beckham, Stella McCartney, Cefinn e Celine. Ma non è sfuggito immediatamente anche il capospalla cammello firmato Max Mara, un modello trench e tanto british che con una camicetta leggera ci offre un compagno perfetto per un daily look in questa primavera non ancora così calda.

Il look di Sienna Miller è minimal, studiato per non eccedere mai puntando su un look essenziale. La vediamo spesso indossare anche abitini avvolgenti e delicati, come l’abito a maglia bianco con cui apre la sua entrata in scena nella serie, oppure l’abito chemisier in chiffon viola con stampa geometrica dal design delicatissimo. Lezione di come un guardaroba per essere minimal non si compone solo di colori basic.

Minimal look in color block e l’omaggio al wild look reale in stile Kate Middleton

Un look minimal chic spesso si immagina solo su colori neutri che viaggiano tra le sfumature del bianco, del nero, del grigio e del beige: certo, non mancano e sono ricorrenti nel look sfoggiato da Sienna Miller in Anatomia di uno scandalo, ma quasi a strizzare l’occhio alle tendenze attuali, tra i suoi look non è passato inosservato l’accostamento dell’arancio al petrolio. Un look effetto color block molto elegante e sofisticato.

In molti avranno notato come il look wilde, sempre dallo stile sofisticato, che Sophie Whitehouse sceglie per portare i suoi ragazzi alla casa in campagna richiami molto quello scelto dai reali, in particolar modo si avvina ai look indossati da Kate Middleton, a cominciare dalla camicetta a quadri, abbinata ad un paio di jeans, stivaletti, giacca spigata e un cappello a falda larga in color terra. Un abbinamento casual che possiamo sfoggiare in quei weekend primaverili immersi nella natura.

