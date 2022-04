Iconiche, comode ed eleganti, le Hogan Atelier uniscono charme e sportività tra tradizione artigianale e innovazione.

Quando pensi ad un stile confortevole, italiano e raffinato, le Hogan sono le prime scarpe a cui si pensa immediatamente: la loro comodità le rende desiderabili come un paio di sneakers e la loro classe, contraddistinta dal logo della H reinterpretato e impreziosito nel tempo, le rende ricercate ma abbastanza versatili da poterle abbinare su un outfit da ufficio o nel tempo libero. Il segreto che rende queste scarpe sempre di ultima tendenza? La loro capacità di cogliere e rivisitare le tendenze del momento, come l’ultima collezione Hogan Atelier.

Hogan Atelier, scarpe preziose e sportive: i nuovi modelli per la primavera/estate 2022 e i prezzi

Il diktat time to shine è il motto dei nuovi modelli Hogan Atelier che ci invitano a vivere la bella stagione all’insegna della comodità e dell’artigianalità, da sempre segni distintivi del marchio, con un twist prezioso ed una lavorazione artigianale sofisticata.

– La scarpa diventa così un elegante gioiello da indossare, come la Rebel bianca o nera slip on con fascetta a forma di H e strass applicati all over: un modello slanciato, comfy grazie al fussbett memory foam, perfette per chi cerca un look sporty chic d’impatto. Il prezzo si aggira intorno ai 1250 euro.

– Anche il modello Interaction vive una nuova vita nella sua edizione Privé: stile esclusivo ed allure unica, dove strisce di paillettes danno ad una scarpa glamour dall’appeal grintoso, dove il design sportivo incontra un glamour che si esprime in un dress code più fresco. Una sneakers che si farà subito amare da chi vuole essere sportiva ma senza rinunciare al massimo della femminilità. Il prezzo è di 1800 euro.

– Platform in bicolor, nero e bianco o bianco e rosa, per chi ama un design più pop e fa ogni giorno delle scarpe un focus chiave del proprio look, le Maxi Emerald e Princess impreziosite sui lati da pietre preziose scintillanti sono un connubio perfetto di fascino e praticità. Il prezzo è di 850 euro.

Come abbinare i nuovi modelli Atelier: look chic, sofisticati e sporty-chic

Che siano platform, slanciate con un po’ di zeppa o bassa, le Hogan conservano da sempre uno stile chiaro e consolidato, che unisce il design classico della scarpa elegante e luxury con una selezione di dettagli ispirati alle ultime tendenze. I nuovi modelli per la primavera/estate 2022 ci invitano ad osare, puntando su un abbigliamento casual, jeans e chiodo di pelle ad esempio sono la combo perfetta con le Hogan Rebel, mentre le Interaction si sposano anche con un outfit comfy, ad esempio con un pantalone track ed una felpa cut out.

– Le nuove Hogan Atelier però sono perfette da indossare anche con una minigonna di jeans, classica o a tubino, con una gonna plissé lunga e un crop top, per chi vuole puntare su un look chic e romantico. Per valorizzare ancora di più gli strass delle Hogan Atelier, scegliere gioielli luccicanti ma minimal, come collane ed orecchini punti luce.

Riproduzione riservata © 2022 - DG