C’è un dettaglio nel nostro armadio che ci fa sentire che l’aria si sta scaldando: i vestiti a fiori della primavera 2021, con tanto di accessori da coordinare.

Qualcuna penserà che per indossare i vestiti a fiori 2021 di questa primavera sarà necessario avere uno stile romantico, che magari non è nelle corde di tutte. Certo i fiori suggeriscono da sempre questo sfumatura sentimentale, ma le fantasie di quest’anno sono così versatili, che anche un semplice accessorio a forma di fiore o una t-shirt floreale ma casual ci faranno amare questa tendenza. In fondo avere un guardaroba floreale, total o parsimonioso, è pur sempre un buon auspicio per una stagione colorata e di rinascita.

Vestiti fiori 2021: modelli corti e lunghi, al mare e in città

Peonie, camelie, rose, fiori profumatissimi e preziosi, sono loro i protagonisti della flower mania che esplode puntuale anche quest’anno, spaziando dalle stampe più classiche a quelle più vintage, fino ad arrivare alle contemporanee. Grandi, piccoli, pronti a sbocciare o già sbocciati, sono variegatissimi i fiori su stampa tra cui scegliere.

– La collezione floreale di Zara si esprime soprattutto negli abiti corti: i più leggeri, sottili come una seconda pelle sono perfetti per una giornata al mare, quelli più scuri possiamo indossarli anche in occasione di una piacevole serata estiva in città. L’outfit perfetto per un aperitivo davanti ad una vista panoramica.

– Le maniche in questa bella stagione tornano ad essere protagoniste: occhio quindi a puntare su top e abiti che le valorizzino, come le spalline con volant che rendono questo modello lungo in popeline di H&M come l’abito ideale per chi sogna di perdersi in un soleggiato campo di margherite.

Accessori in fiore per la primavera/estate: spille e non solo

Esattamente come i fiori, se gli abiti non sono il vostro outfit preferito e cercate qualcosa di più pratico, ma che sia pur sempre floreale, allora gli accessori di quest’anno faranno al caso vostro: spille, elastici o fermagli per capelli con fiori sono quel dettaglio minimal e trendy che fa la differenza.

– Quest’anno la super tendenza vuole anche le borse ricoprirsi di fiori: potete mettere una spilla sui modelli in tessuto, ma se volete davvero seguire la flower mania, la borsa con stampa floreale si è presentata già come il must-have del guardaroba floreale perfetto.