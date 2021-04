Per i nostalgici e appassionati della musica tra gli anni ’80 e 2000 si realizza un sogno, se si è disposti a spendere un po’! Gli abiti della star della musica saranno all’asta!

Molti di noi potrebbero pensare che magari divi e star della musica siano gelosamente legati a quegli abiti e accessori che diventano simboli e feticci, e invece accade spesso che i loro vestiti finiscano all’asta. Che sia per beneficenza e o per far piacere ai fan, avere tra le mani accessori e abiti iconici della musica è un sogno. Per chi se lo può permettere ovviamente, perché i prezzi sono alle stelle. Cifre da capogiro per cui però molti fan sono disposti anche a farsi un regalo importante. E la casa d’asta Julien’s Auctions lo sa bene!

Vestiti all’asta: dal body di Cher agli abiti delle Destiny’s Child

Gli abiti sono solo alcuni tra gli oggetti che verranno messi all’asta, ma saranno senz’altro il pezzo forte dell’asta organizzata da Julien’s Auctions: già solo sentirli nominare si preannuncia come un vero e proprio viaggio nel tempo e nella musica.

Molti degli abiti in questione infatti sono stati indossati dalle star in occasione del lancio di singoli che hanno fatto la storia della musica e dei cantanti stessi, come il body di Cher disegnato da Robert Mackie per il video di If I could turn back time?

In questo caso parliamo di un vero e proprio feticcio, che ha ispirato tutte le star della musica contemporanea, prima fra tutte Lady Gaga. Un gioco di trasparenze quel body, valorizzato da una giacca di pelle nera…non vi fa pensare anche ad una sensuale tendenza attuale?

Si tratta attualmente del pezzo che potrebbe essere tra i più costosi, tanto che la casa d’asta non ha dato una stima, ma si vocifera possa raggiungere una cifra a quattro zeri. Modico, rispetto ai pezzi di Cher s’intende, è l’abito indossato dalle Destiny’s Child nel video di Independent Woman Part 1, tra i 4mila e i 6mila dollari.

Gli abiti di Whitney Houston e di altre star all’asta di Julien’s Auctions

Ma non finisce qui perché saranno anche altri gli abiti messi all’asta da Julien’s Auctions che si terrà dall’11 al 13 Giugno, e per citarne qualcuno c’è il lungo abito nero Versace indossato da Whitney Houston nel 1998, ma anche il vestito a fiori indossato da Madonna nel film Evita.

Senza dimenticare i vestiti di star come Michael Jackson, David Bowie, The Beatles, Elvis Presley, Johnny Cash, e ancora Kurt Cobain, Elton John: questo per farvi salire l’hype ancora di più.

Non è un caso se l’asta prende il nome di Music Icons ed è un occasione unica di poter quanto meno ripassare gli abiti dei cantanti che ci hanno fatto sognare. Sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo dal palco della galleria che si trova a Beverly Hills.