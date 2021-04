C’è un motivo se la Duchessa di Cambridge è una delle royal woman più seguite e a cui rubare i fashion trend: gli outfit di Kate sono un mix and match alla portata di tutte.

Quante volte vi abbiamo parlato e vi parleremo di abiti e accessori indossati da Kate che immediatamente sono andati sold out? Un vero e proprio colpo per i brand che appena scoprono i loro outfit indossati da Kate Middleton possono sognare un boom di vendite. Il segreto di Kate, e che la rende così popolare, è il suo mix and match: una royal woman che non sceglie in base al marchio ma al gusto, mescolando outfit low cost con capi di alta moda. Ed è subito fashion trend!

Outfit e accessori low cost di Kate Middleton: Zara, il suo preferito

Se un tempo sognavamo gli abiti inarrivabili di principesse, duchesse e delle royal woman in generale, che si trattasse di modelli fantomatici o capi di alta moda, con Kate si può dire che la quarta parete sia caduta del tutto.

Basta vederle un blazer o un outfit e scoprire che si tratta di un pezzo low cost che potremmo permetterci anche noi. Soprattutto che scopriamo di condividere con lei una passione universale: quella per gli abiti di Zara.

Il collier tempestato di pietre luccicanti – e non di diamanti! – è un sogno alla portata di tutte, che la duchessa ha sfoggiato su una maglia dai colori neutri e minimal. Ma non solo, perché di Zara Kate ama soprattutto gli abiti, lunghi in stampe check o a tinta unita.

Il suo gusto ricade generalmente sui modelli bon ton e sofisticati, la cui attenzione al dettaglio si esprime nelle fantasie, prediligendo modelli accollati o dallo scollo tondo.

La Duchessa di Cambridge indossa Zara: i modelli secondo il suo stile

E se volessimo scegliere degli abiti in stile Kate Middleton per la primavera 2021? Anche quest’anno Zara sa incantarci e suggerirci abiti dall’eleganza versatile da poter indossare con disinvoltura, secondo lo stile casual della duchessa.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-stampato-con-cintura-p04479040.html

– Tra gli abiti della linea Zara di questa stagione, potremmo scegliere tra i modelli fiorati, altra grande passione di Kate. E in questo modello che vi proponiamo, c’è quel giusto tocco vintage che piacerebbe anche a Kate e che siamo certe indosserebbe in vacanza con un paio di infradito.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-oversize-fantasia-p02893127.html

– E se cerchiamo qualcosa di lungo e a tinta unita, questo modello chemisier oversize, ma da stringere in vita con una cintura, potrebbe essere il perfetto outfit da sfoggiare durante una piacevole passeggiata serale estiva.