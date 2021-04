Vistosi, eccentrici, saranno protagonisti quanto gli abiti gli accessori dell’inverno 2021. Alla Paris Fashion Week un assaggio di borse e scarpe.

Stili ricercati e comfy, suggestioni e speranze, un po’ come a Milano anche a Parigi la fashion week è stata l’occasione per gli stilisti di consegnare le speranze e le propositi di una prossima stagione fredda dove gli accessori dell’inverno 2021 domineranno i look. La lezione che abbiamo imparato è il non sottovalutare mai come un accessorio – o anche un bijoux citando i look di Schiaparelli – possa rendere versatile e sempre diverso un look. A partire dalla scelta della borsa.

Accessori inverno 2021: borse, da indossare con filosofia

La borsa è stata indiscussa protagonista della passerella della Paris Fashion Week, interpretata da ogni brand secondo la propria sensibilità e visione. Maxi, pronte a catturare l’attenzione, il design e le forme fantasiose fanno delle borse del prossimo inverno dei piccoli capolavori.

– Spesso ad essere amplificato è un dettaglio, come i modelli di Acne Studios, le cui catene maxi sulle borse diventeranno un trend destinato forse a lasciare il segno anche oltre il prossimo inverno.

– Lascia il segno anche questa volta Chloé, che mette da parte le linee essenziali e minimal, preferendo intrecci in pelle, shearling e maglie rigate tipiche dell’Uruguay: una svolta dal sapore etnico.

– Per chi desidera una borsa unconventional e fantasiosa è la versione di Balenciaga, che trasforma la bag in una pret a porter a forma di sneaker, tra allure casual e sportiva.

Paris Fashion Week 2021: stivali must have

Tante le scarpe, con le loro nuance e il loro design irriverente che si sono alternate in passerella: persino le ballerine, firmate Dior, conquistano un posto privilegiato, mentre i mocassini si fanno versatili e disimpegnati nella loro versione chunky.

– Ma i veri re della passerella dinanzi a cui inchinarci e che si preannunciano must have dell’autunno/inverno 2021-2022 sono gli stivali: cuissardes in pelle, maglia o vernice. Elie Saab ne fa un dettaglio chiave dei suoi look romantici, riscrivendo l’immagine di una donna eroina di altri tempi.

– Più dei modelli, sono le nuance a far brillare gli stivali: rosa, rosso e bianco per Longchamp, mentre Louis Vuitton riprende una tendenza già in voga in questa primavera, con i blocchi di colore che tappezzano anche gli stivali.