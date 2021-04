Tessuti leggeri e colori candidi da mixare per realizzare il pigiama dei sogni: la prima collezione di pigiami Stradivarius mix and match è arrivata tra noi.

Non è un sogno o meglio sì. Lo è la prima e nuovissima collezione di pigiami firmata Stradivarius: uno dei marchi low cost spagnoli più amati del gruppo Inditex (Zara, Bershka, Oysho) che realizza la sua prima collezione underwear. Così bella che molte di voi decideranno di trasformarla in una personale home collection.

Righe e fiori in primo piano, espressi attraverso le nuance del celeste e del bianco, complici del dolce dormire, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra diversi modelli uno più trendy dell’altro.

Stradivarius: pigiami chemisier e t-shirt mix and match

Con una normalità ancora non ripristinata la voglia di stare in casa fa rima con pigiama, oversize e outfit comodi. E i brand, avendo intuito le nostre esigenze arricchiscono e ampliano le proprie collezioni: Stradivarius lo fa introducendo la sua prima linea di pigiami.

Una linea dai colori così neutri, leggeri e delicati che già solo guardandola è la perfetta sintesi della voglia di comfort e relax che ci prende da un po’ di tempo a questa parte, tra una serie da seguire, una spesa, lo smart working, il pranzo e la cena.

Pigiami pensati per la primavera e per l’estate, grazie alla formula del mix and match che anche nel fashion retail, così come tra i marchi d’alta moda, diventa una scelta che unisce praticità, comodità e fantasia. Si gioca infatti a creare abbinamenti con tessuti differenti, realizzando il più adatto alla stagione, senza necessità di dover acquistare troppi capi.

Pigiami Stradivarius primavera/estate 2021: i modelli e quali scegliere

La camicia oversize, sensuale e trasparente diventa il nuovo accessorio che trasforma un pigiama estivo in primaverile, da abbinare ad un completo shorts e top che potremo poi indossare nuovamente in estate. Comodo e ed anche economico.

– Ma se l’idea di un pigiama chemisier, nella sua formula classica a righe non vi dispiace anche per la stagione più calda, c’è anche la versione estiva, in tinta unita celeste o anche muticolor. Così popeline e cotone sono pronti a mixarsi.

– Per chi invece pigiama fa rima più con comodità senza mettere da parte lo stile e ricercando una certa attenzione al dettaglio, i pigiami minimal fiorati e con bordo arricciato saranno quell’outfit perfetto da trasformare anche in mise casalinga.