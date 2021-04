Trendy in questa stagione non vuol dire solo seguire il gusto, ma anche rispettare l’ambiente scegliendo scarpe sostenibili. Come i modelli di Good News x H&M.

Se ne parla da diverso tempo, ma questa primavera sembra che la vera tendenza irrinunciabile saranno le sneakers sostenibili. Un piccolo gesto che però può fare tanto e rendere virale una moda che fa prima di tutto bene. Così dopo le sneakers vegane create da Jason Momoa, arrivano anche quelle Good News x H&M, absolutely sostenibili.

Qualche modello, e ce ne sono davvero tanti per una capsule, risulta già sold out, ma probabilmente l’intenzione di H&M che lavora da diverso tempo per proporre collezioni sostenibili, sarà quella di integrare la linea.

Good News x H&M: la capsule di sneakers sostenibili, i modelli

Il design delle Good News x H&M è decisamente accattivante, perché ispirato agli anni ’70 i modelli ricordano molto quelli che grazie a Converse e Vans sono diventati iconici. L’unica differenza è che siamo di fronte a sneakers realizzate con materiali innovativi.

H&M cercava un partner forte per lanciare una linea di scarpe sostenibile, e chi meglio se non Good News, brand inglese del footwear da sempre impegnato in termini di produzione sostenibile: “Ci siamo accorti della quantità di rifiuti che l’industria calzaturiera produceva. Il nostro nome è nato da un qualcosa che volevamo fare: creare un cambiamento e portare nel mondo un po’ di Good News!”, ha raccontato Ben Tattersall, Co-Founder di Good News

Le scarpe infatti sono realizzate con materiali particolarmente innovativi: con Bananatex, fibra ricavata dalle piante di banano, da Vegea, pelle vegana ottenuta da acini d’uva e hanno una suola di gomma completamente riciclata.

Dove acquistare la capsule di scarpe sostenibili di H&M

Le scarpe sono già acquistabili sul sito del brand, in modelli che cambiano per design, colori e tessuto. H&M non si è per niente risparmiata nel proporre una rosa variegata, essendo la capsule un motivo di orgoglio.

“La creatività e la volontà di cambiare di Good News ha ispirato il nostro team. Abbiamo unito le nostre forze per diventare migliori insieme. Questa collezione rappresenta l’alternativa brillante e colorata al grigiore e all’incertezza del nostro mondo“, ha spiegato David Söderlund, Footwear Designer di H&M.

Sneakers quindi che mettono anche buon umore e ci fanno sentire parte di un progetto importante. Una collezione unisex sui toni del beige, blu e verde, ma anche con dettagli animalier, che unisce spirito cool, innovazione e impegno.

Fonte foto di copertina:

https://www2.hm.com/it_it/productpage.0984192001.html