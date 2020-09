Anche Versace sfilerà a porte chiuse durante la settimana milanese della moda. L’appuntamento sarà in streaming, come annuncia Donatella in una lettera speciale.

Un anno particolare, questo, che ha costretto molti settori a stravolgere abitudini ormai sacre e consolidate. Uno di questi è il fashion system che, in occasione della Milano Fashion Week, prevista dal 22 al 28 settembre 2020, si è dovuto adattare e reinventare per celebrare la moda in piena sicurezza. Dopo Armani, che trasmetterà in diretta TV la sfilata della collezione primavera estate 2021, un altro celebre nome del made in Italy opta per uno show online e senza pubblico. Versace sfila a porte chiuse e annuncia di farlo per il bene della comunità.

La lettera di Donatella Versace

Il messaggio viene dato anche in modo più informale dalla stessa Donatella Versace, che in una lettera calorosa incoraggia i fan a seguire in streaming le novità della collezione P/E 2021, che affonda le sue radici nelle atmosfere del mondo mitologico di Medusa, storica immagine della Maison, fondata da Gianni Versace nel 1978.

Donatella Versace

“Ciao! Dal momento che le regole di ieri non valgono più nel mondo di oggi e dobbiamo rispettare la distanza sociale, vorrei che restassimo connessi e che ci sentissimo fisicamente più vicini! Seguitemi alla scoperta della città perduta di Versacepolis. Immergetevi con me negli abissi dove si trovano gli antichi pilastri sui quali Versace è stata costruita. Scoprite la nuova collezione nella cornice che ne è stata l’ispirazione: un mondo misterioso e utopico governato da Medusa e ispirato dalla nostra stampa Trésor de la Mer. Dai, tuffiamoci! Donatella x”.

Non solo Armani e Versace: saranno ben 41 su 64 le sfilate che verranno trasmesse nella formula digital in questa speciale edizione, come ci illustra il calendario della Milano Fashion Week 2020.

Versace, la sfilata in streaming: dove vederla

Il brand fa sapere tramite una nota ufficiale che la collezione della primavera estate 2021 verrà trasmessa in live streaming il giorno 25 settembre alle ore 18.00 sui canali social e sul sito ufficiale Versace.com:

“Per Versace”, si legge nella nota, “la sicurezza, la salute e il benessere della nostra comunità sono da sempre una priorità assoluta. Per salvaguardare la sicurezza di tutti, abbiamo deciso di presentare la collezione P/E 2021 sui nostri canali digital ufficiali. Anche se siamo fisicamente distanti, vogliamo restare connessi e sentirci uniti. Vi invitiamo ad assistere alla sfilata digitalmente, trasmessa in live streaming su Versace.com e sui nostri canali social”.