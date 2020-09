View this post on Instagram

“Libiamo ne’ lieti calici che la bellezza infiora; e la fuggevol ora s’inebrii a voluttà.” L’opera è tornata alla Scala. La traviata di Verdi, diretta da Zubin Mehta in forma di concerto, ha accolto nuovamente con le sue note il pubblico scaligero. Protagonisti Marina Rebeka (Violetta), Atalla Ayan (Alfredo), Leo Nucci (Giorgio Germont), Chiara Isotton (Flora) accompagnati da Coro e Orchestra del Teatro alla Scala. L’atteso ritorno è stato arricchito dalle esclusive creazioni di Dolce&Gabbana che hanno realizzato per l’occasione i costumi di Violetta e Flora. In scena ancora il 18, 22, 25 settembre. . . On Tuesday night Verdi’s La traviata, conducted by Zubin Mehta in concert performance, welcomed back La Scala audience with its notes. Protagonists Marina Rebeka (Violetta), Atalla Ayan (Alfredo), Leo Nucci (Giorgio Germont), Chiara Isotton (Flora) with La Scala Chorus and Orchestra. Dolce&Gabbana realized Violetta and Flora’s costumes, enriching the long awaited return of the opera to La Scala. Next performances on 18, 22 and 25 September. . . #WeAreLaScala #teatroallascala #musicforlife #music #opera #siricomincia #onstage #onstageagain #costume #costumes #dolcegabbana #hautecouture #style #moda