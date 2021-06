Versace in occasione del Pride Month ha pensato a due iniziative speciali, sostenute fortemente da Lady Gaga. Ecco quali.

Sono tanti i motivi che legano la maison della Medusa a Lady Gaga e vanno ben oltre l’amore per il fashion. Si tratta di valori sociali fortemente condivisi che ancora una volta vengono espressi pienamente da Versace in occasione del Pride Month.

Insieme a Lady Gaga il marchio ha pensato di lanciare un’asta fashion, proponendo un capo davvero unico e iconico direttamente dal closet’s tour della popstar, oltre ad una mini capsule che manifesta tutta la vicinanza e il sostegno del marchio alla comunità Lgbtq+, proprio in occasione del mese che celebra il multicolore, la libertà d’espressione e la diversità.

Versace: per il Pride Month giacca di Lady Gaga all’asta

La collaborazione tra Lady Gaga e Versace è stata annunciata con entusiasmo dalla stessa popstar che ha spiegato in una post su Instagram come sia nata questa unione in occasione di un evento che oggi più che mai ha un’estrema importanza, ma che entrambi le parti hanno sempre sostenuto al di là di ogni manifestazione o occasione celebrativa.

“Versace è sempre stato una guida. Dai tempi di Gianni, Donatella, Allegra e ancora adesso tutti hanno celebrato i bellissimi colori dell’amore che abbiamo dentro di noi per offrirli reciprocamente. Eravamo tutti più diversi e la diversità è bella. Grazie Donatella per supportare la comunità LGBTQ+ e il decimo anniversario di Born This Way“, ha scritto la cantante, per la quale questo mese assume un significato doppiamente importante, perché celebra i dieci anni dell’album Born This Way.

Proprio l’album in cui, tra quelli prodotti da Lady Gaga, la celebrazione della diversità è ben sigillata nel brano omonimo che da il nome all’album. Ricorderete infatti il testo Don’t hide yourself in regret, Just love yourself and you’re set, I’m on the right track, baby, I was born this way.

E così per celebrare il Pride Month e Born This way, Versace ha ben pensato di mettere all’asta la replica del chiodo di pelle indossato da Lady Gaga in occasione proprio del tour di quell’album, un pezzo unico ed iconico.

La t-shirt Versace e il berretto, i capi della mini capsule dedicata alla Pride Month

Non vi sarà però certo sfuggito che nel post Lady Gaga ha mostrato i due pezzi della nuova mini capsule che Versace ha realizzato in esclusiva per la Pride Month: una t-shirt, disponibile in bianco o in nero, che riporta la scritta Versace ma in versione multicolor, e il un basco nero sempre con lo stesso logo in versione super colorata. Accanto alla scritta del marchio naturalmente anche l’omaggio all’album di Lady Gaga.

La collezione è disponibile sul sito della maison ed è unisex: il prezzo delle t-shirt è di 195 euro, e attualmente risulta disponibile solo quella in nero, mentre il prezzo del basco è di 250 euro ed è già sold out. Il 30% del ricavato di ogni acquisto è destinato alla Born This Way Foundation.