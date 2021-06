Tod’s continua a puntare sugli influencer: dopo Chiara Ferragni nel CdA, la popstar Xiao Zhan è il nuovo brand ambassador.

La strategia di Tod’s continua a delinearsi sempre di più, e gli influencer si confermano come le figure fondamentali per poter attuare questa rivoluzione, che punta ad una comunicazione più fresca e giovane. Un percorso che ha avuto inizio con la collaborazione insieme a Tao Liang, fashion blogger meglio conosciuto come Mr.Bags, che ha firmato e curato il design di una delle ultime collezioni delle borse Tod’s.

Poi è toccato a Chiara Ferragni, che rispetto al fashion blogger cinese è andata ben oltre, guadagnandosi la posizione di uno dei membri del CdA Tod’s, una carica ed una voce in capitolo sui prossimo progetti Tod’s non da poco. Il mercato cinese attualmente però sembra essere una delle maggiori mire del marchio calzaturiero italiano, a giudicare dal nuovo brand ambassador.

La strategia influencer di Tod’s: il nuovo brand ambassador è Xiao Zhan

In Italia, come Mr.Bags, Xiao Zhan non è molto conosciuto se non a chi segue con attenzione le celebrity cinesi, ma in Cina Xiao Zhan è tra le popstar e attori più amati, e come accade spesso, seguitissimo anche sui social. Su Instragram non troverete il suo account ufficiale ma solo pagine fan, perché il social che ne ha decretato il suo successo da 29 milioni di follower è la piattaforma Weibo, un sito di microblogging cinese.

Tod’s ha annunciato con entusiasmo l’inizio di questa collaborazione con la star cinese, che interpreta perfettamente lo stile italiano del marchio: Tod’s annuncia con orgoglio il suo nuovo brand ambassador: la popstar Xiao Zhan. Il famoso cantante interpreterà il DNA classico Tod’s rivolgendosi alle nuove generazioni di cui è l’icona. La sua eleganza incarna lo spirito italiano, sofisticato e senza tempo. La collaborazione tra Tod’s e Xiao Zhan mostra la vitalità del brand e la sua attenzione verso la generazione più giovane in Cina”.

Il marsupio T Timeless di Tod’s: sold out grazie a Xiao Zhan

Una collaborazione che sin dai primi post sull’account Instagram di Tod’s ha immediatamente registrato il sold out di un articolo presentato proprio da Xiao Zhan. La star cinese infatti ha indossato i mocassini e il marsupio T Timeless, accessorio che al momento del lancio ha registrato il sold out sul sito Tmall. Non si contano anche le visualizzazioni naturalmente, che hanno raggiunto in 6 ore 380 milioni di visualizzazioni con il lancio dell’#TODSBrandAmbassador.

Segno quindi che la Cina loves Tod’s, e non è da escludere che nel corso del tempo siano anche altre le star e le celebrity cinesi che rappresenteranno lo stile del marchio nella loro patria. Un strategia che Tod’s potrebbe pensare con altri influencer stranieri per consolidare il proprio mercato.