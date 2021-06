Il multicolor è trend di quest’estate 2021 ed è protagonista delle capsule di capi e accessori inclusivi che celebrano il Pride Month.

Una pioggia di colori per una normalità che torna a rendere più bella e libera quest’estate 2021, ma che soprattutto celebra anche il Pride Month 2021, protagonista sui social e anche nella moda, che con iniziative e capsule fa sentire la sua voce.

Lo ha fatto Versace insieme a Lady Gaga, ma anche Rihanna realizzando una linea Savage x Pride, e ancora Puma con Cara Delevingne, con capsule ad hoc che portano un messaggio importante: celebrare l’amore e la diversità in tutte le sue forme, accanto alle iniziative e alla difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Collezioni Pride, che sono anche trendy ed estive.

Pride Month 2021: le capsule di Savage, Calvin Klein e Michael Kors

Intimo, abbigliamento, collezioni beachwear e accessori urban style si tingono di colori ed effetti multicolor per andare oltre le tendenze e sostenere il Pride Month 2021 a partire da quello che indossiamo, perché il rispetto per la libertà e la diversità comincia anche da quello che scegliamo di avere nel guardaroba e sfoggiare senza pregiudizi.

Savage x Fenty by Rihanna, è una linea lingerie fondata nel 2018 da Riri: una collezione sexy per tutti, che da sempre celebra l’amore per il proprio corpo, per l’altro, la diversità e l’inclusività. In occasione del Pride Month, reggiseni, box, set intimi e reggicalze si tingono di mille colori per sostenere i diritti delle comunità gay e queer.

– Anche Calvin Klein sceglie l’intimo e non solo per sostenere il Pride Month, dedicando proprio una sezione speciale del sito all’interno del quale è disponibile un’ampia collezione multicolor che comprende anche costumi da bagno ed accessori per il mare. Una collezione da condividere anche indossandola su Instragram con l’#proudinmycalvins.

– Raffinata è la linea Pride di Michael Kors, con i suoi cappellini a strisce arcobaleno alla pescatore, t-shirt con cuoricini multicolor in dettaglio, ma anche borse tote che per la prima volta in stile summer of love sono decorate con il logo colorato Michael Kors.

Le capsule sportive multicolor: Puma, Converse, Reebok

Sneakers, t-shirt, leggings, anche i marchi sportivi realizzano le loro capsule Pride Month, per un outfit comodo, multicolor, pronto ad essere indossato da tutti, senza distinzioni di genere grazie a linee unisex che giocano con le possibilità espressive della moda.

– Puma trova invece in Cara Delevingne la testimonial perfetta per la sua collezione Forever Free, che indossa per il marchio un outfit sportivo in totally multicolor: leggings neri con scritte colorate, t-shirt bianca con logo Puma per la prima volta in versione tie-dye e scarpe con strisce multicolor brillanti. Il 20% delle vendite della linea sarà destinato al sostegno della Cara Delevingne Foundation, in prima linea da sempre per i diritti delle comunità LGBTQ+.

– Converse celebra il Pride con un modello unico, rivisitando tutti i suoi modelli All Star, Chuck Taylor, sia a stivaletto che in versione chunky, ma anche le ciabatte estive con dettagli multicolor e floreali che invadono la suola, il logo iconico e anche i lacci. Modelli limited edition allegri e coloratissimi.

Anche Reebok realizza una collezione Pride: sneakers bianche, t-shirt e canotte con dettagli arcobaleno, ma anche short, felpe e crop top per il workout.