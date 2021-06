Per chi cerca uno stile non convenzionale, arrivano i sandali rock Dr. Martens per girare la città da mattina a sera in platform, segno distintivo dei nuovi modelli che stregano al primo sguardo.

Per tornare a conquistare la città, i nuovi sandali Dr. Martens sono la scelta più rock che potremo indossare per l’estate 2021, che si fa sentire più delle altre, con la sua voglia di vivere, di riprendere ad uscire con in tasca la speranza che tutto stia andando per il meglio.

Uno stato d’animo che anche la moda fa suo, offrendoci tutti gli accessori e i capi possibili per sentirci al top e sfoggiare tutti quei look che abbiamo dovuto conservare come sogni nel cassetto. Il marchio degli anfibi più amati al mondo ha sempre lasciato un piccolo spazio ad un modello estivo, un sandalo nero classico per l’appunto, ma quest’anno ha pensato ad una linea esclusiva, lasciando che sia il nostro gusto trendy a guidarci, con un certo imbarazzo nella scelta dei modelli strepitosi appena usciti.

I nuovi sandali Dr. Martens in pelle e in vernice, platform e rock

Lo stile della nuova collezione di sandali Dr. Martens ricorda molto per la robustezza i modelli chunky che abbiamo visto spopolare quest’inverno, pronti a trasformarsi seguendo le esigenze estive: strisce e fasce avvolgenti con cuciture gialle iconiche, e la suola platform in versione alta e slanciata oppure più bassa e pratica.

Il modello di punta della collezione prende il nome di Voss Quad, minimal nel design della sua versione platform chunky super slanciata, con cinturino da scegliere nella classica nuance nera per chi cerca un sandalo cult, bicolore bianco e nero per chi è a caccia del tocco trendy. La suola è ultraleggera, un modello rock, grintoso e versatile, da sfoggiare con una gonna lunga o una mini, quanto con un paio di jeans.

Ma la Voss è un modello versatile nella sua stessa essenza: le più audaci e amanti del touch animalier, a meno che non preferiate la sobria versione nera, non resisteranno alla loro versione Fluffy – giusto per non sentire troppo la mancanza delle comode ciabatte di casa -, oppure le Voss Vegan, alternativa sostenibile alla pelle perché realizzata in materiale sintetico Oxford, perfette per chi vuole essere stilosa ma con un occhio alla sostenibilità.

Le amanti dei sandali a strisce e del platform dall’altezza media ameranno invece le Voss II, in nero o bianche, perfette per scommettere che ci faranno amare anche le lunghe passeggiate estive.

I sandali gladiator conquistano anche Dr. Martens: i modelli Olson e Adaira

Sapete perché ameremo alla follia la nuova linea di sandali Dr Martens? Perché queste scarpe riescono ad essere trendy ma restando sempre fedeli al loro stile inconfondibile, amate da chi cerca uno stile sportivo, versatile e accattivante, che ci faccia sentire un po’ rockstar!

Le fashioniste non potranno escludere tra i sandali dell’estate 2021 da indossare assolutamente i gladiator o sandali alla schiava, che Dr. Martens realizza in due modelli: le Olson in pelle, nere o bianche con zip davanti che le rende tech e innovative, oppure le Adaira, dal design più largo e sottile, un modello da prossima avventura o da prossima spiaggia. Tutti i modelli sono già acquistabili online.

