Una collezione energica, creativa, ricca di spunti che diventeranno trend made by Versace.

Come uno slogan o il ripetersi di un ritornello nella testa che potrebbe diventare una hit – e chissà che qualcuno data la fervida creatività di Donatella non ci pensi -, Ti amo ma ho scelto Versace è il mantra che si è ripetuto per l’intera sfilata che ha presentato l’autunno/inverno 2022-2023 della maison alla Milano Fashion Week 2022. Una collezione sexy, ultra femminile, che spazia tra glamour e pop, mostrando quanto Donatella sappia stare al passo con i tempi, riscrivendoli sempre sotto la lente Versace.

Versace, autunno/inverno 2022-2023: look energici, glamour e dinamici

L’autunno/inverno 2022-2023 piacerà terribilmente alla Gen Z ma accontenta anche chi è cresciuta a pane ed anni ’90, che riecheggiano ma con uno sguardo nuovo, illuminato da colori fluo e tendenze mutuate nel corso del tempo. Partiamo dal bustier, trend imperante del momento: quello proposto da Versace torna al disegno di Jean Paul Gaultier, con struttura in bella vista, pronto ad evolversi in abiti, top e ricoprendosi persino di jeans.

Ma la più grande provocazione è il tweed, pronto a trasformarsi in lungo e morbido cardigan o in mini dress sexy e avvolgente, strutturato ma sfilacciato, anche su un tailleur da lavoro che si trasforma da sera. I colori sono più accesi che mai: rosso, fucsia, verde e giallo fluo, che convivono serenamente nel guardaroba invernale con gli imprescindibili bianco e nero, che ameremo indossare con l’oro.

Non manca naturalmente con le sue meduse e il nuovo monogramma La Greca di omaggiare lo stile sontuoso e mediterraneo di Gianni. A lui Donatella dedica sempre un momento speciale nelle sue sfilate e la sua firma si sente forte e chiara, a cominciare dalla cintura con cerchi che segna il ritorno della cinta gioiello da indossare indistintamente su gonne e pantaloni.

I trend e le idee look da rubare per il prossimo inverno

Se siamo certe che la maglietta con su scritto Ti amo ma ho scelto Versace potrebbe diventare feticcio trendy della prossima stagione invernale, la verità è che Donatella Versace ha lanciato nuovi trend ma riportato in vita anche altri targati duemila, come la cintura con catena annessa da portare non solo sui jeans, ma anche sui pantaloni eleganti.

Anche gli stivali si reinventano: anfibi che si trasformano in stivali che si indossano come calze, diventando un’alternativa sexy ai cuissardes e strizzando l’occhio al ritorno dei leggings, anche loro in passerella in latex. Tra le idee look da rubare, anche in questo periodo, ci ha conquistato la minigonna da indossare insieme ad un daddy blazer crop: un outfit super glam da sfoggiare la sera in versione shiny o nel tempo libero.

