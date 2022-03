Il nuovo direttore creativo Matthieu Blazy scrive il nuovo capitolo di Bottega Veneta: nel 2022 una stagione invernale essenziale.

Bottega Veneta con il suo ritorno, molto atteso alla Milano Fashion Week 2022, segna un nuovo capitolo della sua storia che viene affidato a Matthieu Blazy, nuovo direttore creativo dopo Daniel Lee. Classe 1984, lo stilista parigino che ha lavorato già per Celine, ha definito il nuovo dress code Bottega Veneta: stile miminal chic, accessori iconici come la borsa ad effetto trapuntato e già must have, e soprattutto essenzialità che riscoscpre il mix and match di capi essenziali.

Bottega Veneta: l’autunno-inverno 2022/2023 è essenziale e minimal chic

La vecchia lezione del basta davvero poco per essere chic e ciò che conta è saper portare quello che scegliamo, per questo deve rappresentarci completamente, è quella che è andata in scena sulla passerella di Bottega Veneta. Occhi puntati sul nuovo direttore creativo, che stempera la tensione con un savoir faire che più minimal non si può.

Pantapalazzo, pantaloni crop e jeans sono i pezzi chiave che si mescolano con poco, con una canottiera bianca – altro must have di questa fashion week che ritorna – e soprattutto piuttosto che eccedere con texture e linee sofisticate, hobo bag, maxi pochette ad effetto trapuntato o borchie da portare a mano, borse tracolla, hand bag, diventano focus del look.

Ma la grande sorpresa è la rivisitazione della gonna lunga, ampia per danzare quanto basta ma con una tempesta di frange a fare da base: un effetto crush che si stempera con un semplice maglione. Per le più rock il total look di pelle è l’alternativa perfetta all’abito per le serate glam.

l look inspo della sfilata e I must have del prossimo inverno: stivali cuissard e la bag dalla texture trapuntata

Non c’è dubbio su quale sia l’accessorio che rappresenta al meglio il nuovo stile Bottega Veneta: la maxi pochette dall’effetto trapuntato e intrecciato, che nella nuance verde abbiamo già visto inondare la galleria degli accessori più fashion di Instagram. In passerella Bottega Veneta la porta anche in una versione rockstud che ha immediatamente fatto pensare ad uno stile Valentino, anche per il colore scuro.

In versione secchiello, hobo bag e handbag, prepariamoci ad assicurarci di averne almeno una per il prossimo inverno, perché senza dubbio sarà questa la texture da borsa più desiderata dell’anno, che ritroviamo anche su stivali e gonne a tubino. Gli stivali con tacchi alti cuissardes si confermano la calzatura più cool del prossimo inverno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG