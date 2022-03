Tod’s potrebbe lanciare la borsa più trendy del prossimo autunno-inverno: ecco come ha reinventato la Di-Bag.

E se piovesse il tuo nome sulla borsa da cui non ti separi mai e che ti accompagna da mattina a sera? Tod’s rende possibile tutto ciò, proponendo per la prossima stagione invernale una bag che già profuma di must have: una borsa tutta da personalizzare con su stampato il proprio nome, così da superare anche l’imbarazzo di chi dimentica il nome dell’altro alla prima presentazione. Ecco come nasce questa trendy idea custom made.

Tod’s: la Di Bag per l’autunno/inverno 2022-2023 sarà da personalizzare

Tod’s non poteva scegliere ambassador più di fiducia per presentare un accessorio novità che non si è visto in passerella, ma che ha presentato a sorpresa sui social. Il brand è fresco della sfilata alla Milano Fashion Week 2022, dove ha presentato la collezione autunno-inverno 2022-2023.

Aduta Kech, Gigi e Bella Hadid – che in occasione della nostra settimana della moda hanno fatto coppia fissa su tutte le passerelle – sono apparse belle e felici sul profilo Instagram di Tod’s stringendo tra le mani una maxi borsa con l’iconico logo in piccolo e il loro nome a caratteri cubitali.

Tod’s parte sicuramente da una sacrosanta verità: quella per cui a noi donne la capienza di una borsa non basta mai, ed ecco che riscopre e reinventa una borsa iconica, la Di Bag, una borsa amata da Lady D. Un omaggio a noi donne e ad un’icona intramontabile, oltre che al nostro lifestyle dove la borsa è uno dei must have protagonista del nostro armadio ad ogni stagione.

La Di Bag potrebbe essere la it-bag più trendy del prossimo inverno: quanto potrebbe costare

Rivisitata in chiave maxi, scomposta e trasformata in un’essenziale multifunzionale, la Di Bag è proposta in differenti nuance come giallo, nero e tabacco – stando a quelle apparse sui social – e la grande particolarità può essere personalizzata con il proprio nome, stampato a caratteri cubitali sulla pelle. Un re-styling decisamente più pop e contemporaneo, e anche strategico per attirare un target di giovanissime.

Quanto potrebbe costare questa brand new Di Bag? Sul sito Tod’s la maxi shopper, da poter indossare come borsa weekend o anche da integrare come bagaglio, ancora non è disponibile. Considerato che il prezzo medio delle borse di taglia grande del marchio è generalmente compreso tra i 1300 e i 2000 euro, potremmo considerare un prezzo doppio data la grandezza della borsa, più la personalizzazione.

