Dolce e Gabbana, Gucci, Bottega Veneta, sono diverse le maison che alla Milano Fashion Week ci hanno incantato con i loro look.

Esplosiva, glamour, futuristica ed essenziale, la Milano Fashion Week 2022 ha presentato le collezioni per il prossimo autunno/inverno 2022-2023, incantandoci con una selezione di look che promettono un guardaroba trasformista, ricco di tendenze e dai colori più pop e vivaci che mai.

Dallo sporty chic di Gucci insieme ad Adidas, dal sexy glam di Donatella Versace agli outfit futuristici di Dolce e Gabbana, senza dimenticare l’esplosione di colori sul nero by Emporio Armani e l’essenziale elegante di Bottega Veneta. Ecco i look che ci hanno conquistato di più e che saranno i nostri inspo per la prossima stagione.

Milano Fashion Week 2022: I look più belli di Gucci, Versace, Dolce e Gabbana

Tre inverni diversi, una stagione fredda che vedrà esplodere una moda che non si affida a canoni precisi ma desiderosa di abbandonarsi ad mix and match che mescola generi per crearne di nuovi: un dress code personalissimo, mai banale, prezioso perché creato sulle proprie esigenze, immagine e gusto, mescolando passato, presente e futuro.

– Gucci trova grazie all’incontro con Adidas una nuova linfa al comfy, che si tinge di vintage e subisce una vera e propria metamorfosi, al punto che anche corsetti e bustier diventano comodi, pret a porter con tanto di strisce come se fossero parte integrante di quegli outfit casual Adidas che conosciamo molto bene. Il look più bello? Il dolcevita bustier che richiama le giacche da tuta Adidas sa indossare con una gonna lunga in velluto, con stivali super platform dall’allure anni ’70.

– Sulla passerella Versace, così sensuale, femminile e pop, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: proprio nella stagione invernale che ci invita a scoprirci, Donatella ci ricorda di valorizzare sempre e comunque le nostre silhouette. Non ci resta allora che scegliere il look più rappresentativo di questo motto: maxi giacca lucida e azzurra ma con sorpresa. Top o bustier in bella vista da abbinare ad un pantapalazzo a vita alta che ci slanci come non mai.

La moda è anche divertimento, sperimentazione ed evasione, come ci ricordano Dolce e Gabbana, con una collezione che guarda ad outfit dall’appeal futuristico e video ludico, e che mescola persino una maxi collana di perle ad un abbinamento pantaloni in simil pelle o latex con una felpa over cutie. Lo street style chic che non ti aspetti.

Bottega Veneta, Emporio Armani, Diesel: i look più belli dalle prossime collezioni invernali

Il denim sarà uno statement nella prossima stagione, parola di Diesel alla Milano Fashion Week. Prepariamoci quindi ad indossarlo da mattina a sera, metterlo alla prova in qualsiasi occasione e sperimentiamo: quanto è cool il denim look proposto in passerella dal brand di Renzo Rosso?

– E poi i look che ci hanno offerto due lezioni fondamentali: osare con i colori e il color block come ci consiglia ed ispira Armani con Emporio, quasi a riscaldare la stagione fredda con una ritrovata voglia di vivere, assicurandosi di avere in guardaroba un blazer in velluto con fantasie colorate, da abbinare ad avvolgenti cuissardes e un top in latex.

– E poi con il suo nuovo dress code, sono tanti i look che Bottega Veneta ci ha proposto per il prossimo inverno, ricordandoci che il detto less is more non conosce tempo, come la gonna lunga che dalla notte dei tempi ad oggi, si prende sempre nel corso del tempo la sua rivincita, e si rinnova con una tempesta di frange. Basta un cardigan e un maglione per essere al top.

