Borse maxi: pochette, bauletti, hobo, sono le tendenze moda di uno degli accessori chiave dei nostri outfit.

Non c’è accessorio prêt a porter come la borsa che possa meglio raccontare o magari svelare dove stiamo andando: una clutch è segno di una serata preziosa e sofisticata, una shopper può essere il preludio di un day off di shopping oppure una giornata no stop. Nelle tendenze moda degli accessori must have dell’autunno/inverno 2022-2023 che abbiamo visto sulle passerelle della Milano Fashion Week, le borse maxi sono il segno di una giornata che si prospetta outdoor, ricca di impegni e appuntamenti in agenda.

Tendenze moda accessori: le borse dell’autunno/inverno 2022-2023 in passerella

Che la borsa e il suo modo di essere indossata preveda un nuovo concept di pret a porter per il prossimo inverno è stato immediatamente chiaro dalla sfilata di Fendi, che ha ripreso modelli iconici del suo archivio riproponendole al passo con i tempi. Basti pensare all’iconica baguette da portare a mano e non solo sotto braccio, lasciando che la preziosa tracolla diventi quasi un bracciale.

Ma la vera rivoluzione, sempre dalla sfilata Fendi, è stata la doppia borsa: una da portare sotto braccio, pratica e capiente, ed un’altra da indossare come un bracciale, morbida, comoda e peluche, impreziosita dal logo della maison, dove custodire l’essenziale e da portare con sé per tutto il resto di una serata. Anche Prada pensa ad un borsa pret a porter più capiente per la sera, rivoluzionando il modello bauletto allungando i manici e squadrando la forma.

Non mancano però anche hobo bag in nylon e pelle da portare sottobraccio, borsa a forma di triangolo a scacchi, pensate per l’essenziale e perfette per la sera ma sempre da portare a mano o da avvolgere intorno al polso. Fa capolinea anche una 24 ore media, perfetta per il lavoro e in un vivace rosso, modello che in nuance scura vediamo apparire anche nella collezione di Giorgio Armani, che preferisce forse più classiche e meno contemporanee.

La borsa intrecciata Bottega Veneta: sarà la più desiderata tra le bag invernali

L’anno scorso è toccato alla Rockstud di Valentino diventare un it-bag per un look glamour e rock, i modelli Gucci come la Bamboo e la Jackie sono ormai classici intramontabili, un destino che sembra toccare anche ad uno dei modelli più desiderati già su Instagram, la borsa intrecciata di Bottega Veneta.

La texture viene declinata in diversi modelli: hobo bag, secchiello, maxi pochette, clutch mostrandosi più che mai versatile, una borsa che si lascia indossare da mattino a sera nella già iconica nuance verde, nera ma anche bianca e prugna.

