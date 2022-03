Anche la Paris Fashion Week 2022 ci regala altri trend da rubare e look inspo dalle star in front row.

Le settimane delle moda non sono solo l’occasione imperdibile di curiosare tra i look del prossimo autunno/inverno 2022-2023 e scoprire in anticipo i trend, ma frequentate da star internazionali ci permettono di curiosare anche tra i look più cool e le tendenze moda attuali più in voga. Anche dalla Paris Fashion Week 2022, così come è stato per la settimana della moda milanese, abbiamo avvistato i look più belli delle star, ispirazione già per la stagione in corso.

Paris Fashion Week 2022, le star ospiti e i loro look

Ci aveva già incantato con il suo pancione alla sfilata Gucci, indossando un copricapo luccicante che le è valso l’appellativo di Cleopatra rock, Rihanna era una delle star più attese anche alla Paris Fashion Week 2022. E non è mancata all’appello sin dal primo giorno, ospite della sfilata Dior e da Off-White, dove ha sfoggiato un total look black lingerie nella prima occasione ed un look glamour color salmone in un secondo momento.

Rihanna ha indossato infatti un semplice lingerie dress by Dior in nero per partecipare alla sfilata Dior, mettendo in risalto un reggiseno in pizzo con strisce: un outfit audace, sexy, enfatizzato dalla scelta di bijoux color argento e dalla maxi giacca lunga in pelle. Decisamente invece più glam il look scelto per Off-White, con un vestito color salmone in lurex e un morbido cappotto peluche. Scelte che sembravano decisamente sorridere a chi dalle aspiranti mamme si aspetta look sobri e poco originali.

Chiara e Valentina Ferragni sono state ospiti della sfilata Dior, puntando su look della maison vivace e decisamente vicino ai nuovi trend lanciati nella prossima collezione invernale: shorts e giacca chemisier fantasia in azzurro con dettagli in similepelle per Chiara, long dress nero lucido ed elegantissimo per Valentina, un modello dallo scollo a trapezio da tenere in vista come prossimo trend.

Demi Moore, Adriana Lima, Victoria Beckham: le altre star alla sfilata parigina

Decisamente più sobrio ma anche pret a porter, da declinare come perfetto office look è l’outfit indossato dall’attrice Demi Moore, ospite della sfilata di Chloé, che ha indossato una gonna lunga bianca dritta, dolcevita nero, cintura minimal intrecciata, stivaletti e un trench in beige. Un look essenziale, chic e di classe, da indossare già in questa stagione.

Il nero piace particolarmente alle star in front row, soprattutto in semi trasparenza, perché il vedo e non vedo ha conquistato anche Adriana Lima, che ha indossato un long dress nero con ricami e che lasciava intravedere la lingerie, tendenza sempre più in voga. Look glamour e vivacissimo per Victoria Beckham, che indossa una camicetta in chiffon very pery e un pantalone in velluto verde acido, con una giacca over a quadri: un look che più waiting for Spring non si può.

