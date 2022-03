Il prossimo inverno si presenta ricco di nuove tendenze moda, tra innovazioni, sperimentazioni e qualche trend retrò.

Mentre stiamo attente a non perderci le tendenze moda di questa primavera, che già inizia con i suoi outfit a colorare le vetrine e le gallery di Instagram, i trend dell’autunno/inverno 2022-2023 avvistati sulle passerelle della Milano Fashion Week 2022 hanno immediatamente conquistato la nostra attenzione.

Nelle collezioni è evidente il desiderio di vivere un inverno intenso, ricco di colori, di una moda che sappia essere originale, stravagante, divertente e ricca di sperimentazione: il mix and match e una ritrovata eleganza sembrano essere le due coordinate da tener presente per la prossima stagione fredda.

Tendenze moda autunno/inverno 2022-2023: gonne lunghe, outfit sporty glam, spalle voluminose

Per la parte bottom dei nostri prossimi outfit invernali non manca nulla. Pantapalazzo da impreziosire con cinture e catene, pantaloni tailleur e leggings che tornano a gran voce, in simil pelle e in latex, lucenti più che mai, da indossare con giacche peluche cropped con cappuccio, ma la protagonista indiscussa di tutte le passerelle è stata la gonna.

A partire da quella a tubino con spacchetti in dettaglio della collezione di Elisabetta Franchi, passando per quella midi trasparente con mix and match in nylon, rete, tulle o chiffon di Prada, fino ad arrivare al modello danzante con le frange di Bottega Veneta. Insomma, un must have senza possibilità di replica.

– Le spalle voluminose dei blazer e dei cappotti lanciati non molto tempo fa da Balenciaga sono stati dichiaratamente virali: quasi tutti i capispalla avvistati in passerella sono caratterizzati da spalle in bella vista. Prada, Versace, Gucci, Dolce e Gabbana ne hanno ceduto al fascino, e sappiamo che conquisteranno anche un posto speciale nel nostro prossimo guardaroba invernale.

Il comfy ormai pur essendo entrato nelle nostre vite da un po’ di tempo, nelle collezioni dell’autunno/inverno 2022-2023 con la voglia di vivere la prossima stagione con leggerezza, con più svago e divertimento, va incontro ad una metamorfosi, e con Gucci si fa glam e retrò. Basti guardare come un abito vittoriano trasporto in chiave comfy non perda la sua eleganza pur incontrando un dress code dal gusto sportivo. Di abiti sporty glam ne vedremo riempirsi il nostro armadio: pratici, ricercati e da indossare al volo.

Accessori, texture e altre tendenze da appuntare per il prossimo inverno

Grande spazio anche alla scelta degli accessori: cappelli a falda larga, baschi colorati, berretti sportivi e persino passamontagna, sono stati i protagonisti della sfilata di Gucci, mentre se avete conservato cinture gioiello o catene da mettere ai pantaloni – tendenza che già parte da questa primavera – siate pronte in inverno a sfoggiarle su pantaloni eleganti e sportivi.

Tra le texture, il tweed è stato il tessuto protagonista dei tailleur di Elisabetta Franchi, ma anche di quelli Versace, che propone invece una versione sfrangiata, meno bon ton e più punk. Ruba la scena anche il lurex super colorato di Diesel e il latex: abiti, pantaloni, maglie, in total look o da affiancare anche ad outfit sartoriali. Dettagli cut out ancora in prima linea, mentre torna dal 2000, complice anche la tendenza dei bustier, l’effetto stringato su pantaloni, maglie e abiti, rilanciati soprattutto da Dolce e Gabbana.

Tra le calzature non sono sfuggite le Mary Jane con cinturini fin su le ginocchia by Giorgio Armani, ma anche gli stivali cuissardes, pronti a vivere un’altra stagione da protagonisti, e le décolléte a punta con tacco squadrato di Prada. Le calzature quindi saranno più audaci e meno bon ton.

Riproduzione riservata © 2022 - DG