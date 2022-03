La moda fa sentire la sua voce: in passerella e non solo, il blu e il giallo sono i colori tendenza per sostenere l’ Ucraina.

Moda, comunicazione e politica. Mai come in questo momento questi termini tornano ad incontrarsi in maniera potente, concisa e sorprendente, perché ad invocare la pace e ad essere vicini all’Ucraina non sono solo donne coinvolte in primo piano nel mondo della politica, come Letizia Ortiz che ha indossato una camicia con fantasie tradizionali ucraine in occasione di impegni internazionali. Ma sono anche le passerelle, gli stilisti, le maison, le star e le modelle, che in questo momento scelgono solo una combo di colori: giallo e blu.

La Paris Fashion Week per l’Ucraina: lo show simbolico e straziante di Balenciaga

La sfilata di Balenciaga alla Paris Fashion Week 2022 resterà senza ombra di dubbio il momento più alto, intenso e toccante nella storia della moda e delle sue sfilate internazionali: una bufera di neve ha avvolto modelle e modelli, vestiti di giallo, blu e prevalentemente in nero, così forte al punto da rendere quasi impossibile distinguerli come mostrano le immagini su Instagram.

Una risposta acuta a chi con leggerezza ha affermato che le fashion week sono andate avanti con disinvoltura e ignorando il momento storico, senza accorgersi del peso enorme sul cuore condiviso dalle maison che hanno dovuto necessariamente affidarsi al the show must go on, ma scegliendo di dettare le sue regole dello show. E Balenciaga lo ha fatto abbracciando uno show drammatico, che ha gridato pace sin dalle poltrone dove sono state donate agli ospiti t-shirt in blu e giallo da indossare. Il primo ad indossarla naturalmente il direttore creativo Demna Gvasalia.

Salma Hayek, Jennifer Beals, Anastasia Kumina: I look in blu e giallo delle star

In occasione della sfilata di Balenciaga l’attrice Salma Hayek è stata tra le prime a scegliere di indossare un look che sostenesse l’Ucraina, rispondendo all’appello di Gvasalia: si è presentata allo show infatti con un abito bicolor giallo e blu, condividendo un post con una bandiera e una colomba.

Ma non è stata la sola. Anche fuori dalla Paris Fashion Week molte star hanno scelto di indossare i colori della bandiera ucraina, come l’attrice Jennifer Beals che in occasione dei Film Independent Spirit Awards a Santa Monica ha scelto un total look Gucci composto da gonna a tubino blu e una maglietta crop gialla.

Commossa e fortemente coinvolta, anche la ballerina Anastasia Kumina al programma Rai Il cantante mascherato ha scelto di indossare i colori del suo paese, indossando una gonna plissé e un top blu. Un look semplice completato da un foulard che richiama i colori della bandiera ucraina, scelto come un’esigenza e un grido silenzioso.

