E non solo: Alberta Ferretti, Vittoria Ceretti, modelle, stiliste e imprenditrici che ispirano e dettano tendenze di stile e leadership.

In occasione di questo 8 Marzo più che mimose, abbiamo bisogno di ispirazione, motivazione, impegno e gentilezza. Valori che nel mondo del fashion ritroviamo in quelle donne che ogni giorno portano avanti sogni, desideri, che si dividono tra passione, lavoro e famiglia con una dedizione che è per tutte noi una costante ispirazione.

Chiara Ferragni, Donatella Versace, Vittoria Ceretti e non solo, sono alcune delle donne italiane che si sono distinguono per la loro capacità creativa e imprenditoriale di non solo vivere ma influenzare il mondo della moda. Motivo d’orgoglio nazionale, ispirazione costante a livello internazionale.

Le donne potenti del fashion italiano: Chiara Ferragni, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri

A legare i nomi di queste tre donne, che sono anche molto amiche e l’una ispirata dall’altra, è la capacità creativa di cogliere, ma soprattutto inventare e dettare tendenze. Chiara Ferragni è un esempio di giovane donna che ha saputo crearsi un ruolo multiforme nel mondo del fashion: imprenditrice e influencer, ma anche ambassador, testimonial e all’occorrenza modella, ha mostrato come con i mezzi tecnologici e i social si possano scrivere nuove e innovative professioni nel mondo del fashion.

Il suo successo e la sua influenza si devono però anche alla sua personalità sempre propositiva, orientata verso il prossimo e volta a vivere con equilibrio i suoi ruoli di madre, donna e imprenditrice. La sua potenza non è sfuggita ad altri due nomi lucenti del mondo della moda, Donatella Versace, capo di maison Versace e Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa Dior.

– Donatella rappresenta un vero e proprio monumento, non solo della sua maison ma anche della moda: ha saputo con originalità, personalità e continuità portare in alto il nome del fratello Gianni, ma dando alle sue collezioni un tocco personale e creativo, che ha conquistato l’ammirazione di diverse star internazionali, da Madonna a Jennifer Lopez. Donatella Versace con i suoi lunghi capelli biondi e il suo charme è una vera e propria icona.

Maria Grazia Chiuri invece è la direttrice creativa di Maison Dior: è la prima donna a capo della casa di moda francese, ecco perché il suo ruolo rappresenta un vero e proprio simbolo. Grazie alla lei Dior sta vivendo una nuova era: molto più vicina alle tendenze contemporanee e versatile, ma con una forte ispirazione artistica che si nutre della grande cultura del passato.

Vittoria Ceretti, Miuccia Prada, Laura Biagiotti: le altre woman ispo del fashion

Vittoria Ceretti è la top model italiana del momento, richiesta in tutto il mondo: da Chanel a Bulgari, passando per Bottega Veneta e Versace, ha dominato le ultime fashion week. Tutti la cercano, persino Amadeus che lo scorso anno l’ha voluta sul palco dell’Ariston.

Non è solo la bellezza che l’ha resa celebre nel mondo e ha conquistato Dolce e Gabbana nel 1998, passerella su cui ha esordito, ma è anche la sua semplicità e l’innata eleganza ad aver fatto breccia nel cuore delle fashion addicted.

– A rendere sempre più fresca e di tendenza le sue collezioni c’è sua figlia Lavinia, ma l’aurea del suo marchio si deve sempre al suo incredibile charme. Lei è Laura Biagiotti, prima stilista italiana ad aver calcato le passerelle cinesi, così influente che nel 2002 per i suoi trent’anni di carriera Poste Italiane ha realizzato un francobollo a lei dedicato.

– E per la serie stiliste italiane rules the world, Miuccia Prada è l’esempio di una donna che insieme al marito ha saputo portare in alto il nome di Prada, facendone una delle maison internazionali più ricercate al mondo. Il segreto del suo successo: saper reinventare il marchio ma portandone sempre in alto l’iconico design e la tradizione.

