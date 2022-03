Sul palco di Sanremo lo avevamo visto giocarsi i look degli artisti in gara in una sfida accesa con il bianco e il nero, ma sulla passerella di Valentino alla Paris Fashion Week 2022 il fucsia viene eletto da Pierpaolo Piccioli come il colore dominante di questi tempi. Non è un prossimo autunno/inverno qualsiasi quello che va in scena, ma è una collezione esclusiva: è la Valentino PP Collection firmata da Pierpaolo Piccioli, che aveva fatto tappezzare di fucsia Parigi anche qualche giorno prima della sfilata. “Pink is a form of freedom that exists maybe nowhere else in the realm of color“, questo il motto del direttore creativo di maison Valentino, “il rosa è la forma di libertà che forse non esiste da nessun’altra parte nel mondo del colore”.

Valentino PP Collection: il mondo a Parigi si tinge di rosa, tra leggerezza e glam

Special guest attesissima del sfilata non poteva che essere Zendaya, ormai vera e propria bandiera per Maison Valentino, legata a Pierpaolo Piccioli da una profonda amicizia. Il primo look di questa collezione esclusiva è presentata proprio da lei prima ancora dello show: stivali cuissard dai tacchi altissimi plateau e squadrati, un blazer vestito lungo con spacco, tutto in fucsia, passando per la borsa e per il beauty look.

Energia, vitalità, amore e libertà, questo il dress code di Valentino che celebra la bellezza di essere se stessi, un discorso iniziato con la sua Anatomy of Couture che ha riscritto le regole dell’abito cucito addosso e che ora trova piena espressione in un powerful individuale, libero di manifestarsi per annunciarsi come l’unico vestito di cui abbiamo bisogno per sentirci bene. Quello cucito addosso e che parla di noi. Ma dietro questa collezione c’è anche un passaggio simbolico: dal mondo rosso al rosa, che grazie a Pantone diventerà Fucsia Valentino.

L’autunno/inverno 2022-2023: nuance e tendenze dominanti secondo Valentino

Così come il nero, in fondo il fucsia non è mai passato di moda: aveva bisogno solo di ritrovare nuova espressione e sostanza, quella che Valentino gli sta regalando. La collezione autunno/inverno 2022-2023 di Valentino si muove infatti su due nuance, fucsia e nero, entrambi ultra glam ed elegantissime, pronte a colorare abiti lunghi, libranti nell’aria, leggerissimi. L’abito da sera domina la scena: è danzante nella gonna ma sinuoso nel suo bustier che segue le forme del corpo di chi lo indossa.

La mantella – di cui Blanco, ospite di Valentino, si è fatto ambassador sul palco di Sanremo – sarà destinata a diventare l’accessorio più cool ed elegante della prossima stagione, nella sua forma leggera e trasparente quanto in quella maestosa e dalla texture rilevante, trasformandosi persino in chemisier. I dettagli cut out vengono estremizzati su abiti e maglie fino a coprire solo punti strategici, e le jumpsuit glitterate si presentano come nuova mise super sexy e glam da sera.

