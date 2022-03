Non a tracolla, ma la borsa per il prossimo autunno/inverno 2022-2023 si porta a mano, dalle più piccole alle più grandi.

Sulle passerelle della Milano Fashion Week abbiamo visto trionfare le borse maxi e dalle medie dimensioni pensate per l’outdoor. C’è voglia di trascorrere più tempo fuori che dentro casa, un sentimento che alla Paris Fashion Week 2022 viene interpretato attraverso borse dal design pratico ma dalla texture finemente lavorata e ricamata, piccole opere d’arte pret a poter che impreziosiscono ogni look con un tocco raffinato.

La Paris Fashion Week 2022 in una borsa: i modelli sulle passerelle di Dior, Chloé e Valentino

Avvistata anche tra le mani di Chiara Ferragni, ospite del front row Dior alla Paris Fashion Week, la maison francese include nella sia collezione una borsa modello bowling dal nome Vibe, una bicolor in diverse varianti da portare a mano come un prezioso bauletto. Una sporty-chic maxi o media, impreziosita da rifiniture in oro.

– Ripropone invece il modello rockstud Valentino, che in un fucsia sgargiante – segno che non ci libereremo di questo colore ma anzi -, concepisce la borsa come una micro valigetta preziosa da chiudere con in dettaglio una maxi borchia. Sulla sua passerella si avvistano maxi pochette da stringere ma anche borse formato extra mini per dare al proprio look un’accurata attenzione al dettaglio.

– Se Valentino e Dior prediligono il primo il so chic e Dior un allure urban, Chloé viagga tra l’essenziale e il boho, tra le borse in raffinatissima pelle e tessuti ecosostenibili su quali sono ricamati veri e propri paesaggi dai colori caldi, in un gioco di contrasto con la stagione invernale.

Off-White, Balmain, Balenciaga: le borse urban chic in passerella

Sacrosanta verità del prossimo inverno è che nel nostro guardaroba avremo bisogno di una borsa per ogni occasione e con una tendenza mix and match che sarà il diktat della stagione, le borse urban chic che abbiamo visto sulle passerelle dei marchi che hanno declinato l’eleganza in urban, ne abbiamo viste non poche.

– Sulla passerella di Off-White le custodie morbide in cui riponiamo apparecchi elettronici, si trasformano in pochette minimal con scritte stilizzate in argento: una borsa da sera dal sapore hi-tech per portare con sé solo l’essenziale. Balmain invece ripropone la classica pattina in una versione sofisticata con dettagli metallici da portare rigorosamente a mano, trasformando la tracolla maxi e corta, in un bracciale avvolgente.

– Per Balenciaga, la cui sfilata è stata soprannominata come un inno al dolore, le borse sono scarne, essenziali e grandi: sono per lo più borse a sacco, solo urban, che devono contenere più dell’essenziale. Maxi bag che non sono sinonimo di svago ma di sopravvivenza, borse come valigie pesanti di chi sa che deve uscire ma senza sapere quando e se farà ritorno al punto di partenza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG