La regina di Spagna, Letizia Ortiz, ha lanciato un’importante messaggio a sostegno dell’Ucraina, non a parole ma indossando un indumento molto importante per il Paese.

Durante uno dei suoi impegni ufficiali a Madrid, Letizia di Spagna ha indossato la Vyshyvanka, ovvero una camicia tradizionale ucraina, per dare un messaggio visivo di sostegno al popolo ucraino.

L’indumento è caratterizzato da una serie di ricami colorati, intrecciati tra loro e la regina Letizia di Spagna lo ha indossato con la sua caratteristica eleganza, per dare un messaggio di pace e sostegno alla popolazione ucraina.

Letizia non è la prima reale a prendere posizione contro la guerra tra Russia e Ucraina. Prima di lei, infatti, Carlo e Camilla d’Inghilterra hanno visitato una cattedrale ucraina a Londra, parlando anche con alcuni membri della comunità ucraina.

William e Kate, invece, hanno lanciato un messaggio sui social: “Siamo con il presidente Zelensky e con tutto il popolo ucraino”.

