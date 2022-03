Nuove Instagram Stories condivise dalla showgirl Belen Rodriguez hanno fatto impazzire i fan, improvvisati detective per fare luce su un dettaglio che fino ad ora non era stato notato.

La nuova conduttrice delle Iene, infatti, pare che abbia rimesso la fede al dito, insieme ad altri anelli che secondo i ben informati le sarebbero stati regalati da Stefano De Martino. I fan della coppia sono impazziti sui social, cominciando a elaborare teorie per il ritorno di quel famoso anello, che i due si sono scambiati sull’altare nel 2013.

Sarà vero allora che Belen e Stefano sono tornati insieme o la showgirl argentina ama solo sfoggiare i suoi gioielli più belli?

Quello che sappiamo è che lei spesso si è sbilanciata in questi mesi su un possibile ritorno con De Martino, ma lui invece ha sempre negato e resta riservato sulla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram