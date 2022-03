Considerata una delle veline più amate di tutta la storia di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis vive all’estero da tempo con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Da sempre attiva nella difesa e tutela degli animali, ha accolto in famiglia diversi cani: scopriamo nomi, razze e curiosità.

Elisabetta Canalis vive da tempo in America ed è lontana anche dal mondo dello spettacolo nostrano. La sua ultima apparizione televisiva in veste di attrice risale alla fiction L’Isola di Pietro, mentre alla conduzione c’è il programma Vite da copertina, su Tv8. Anche se latitante dal piccolo schermo, la sua presenza sui social è quotidiana. E’ nel mondo virtuale che l’ex velina di Striscia la Notizia mostra ai seguaci la sua esistenza americana. Vive con il marito Brian Perri, la piccola Skyler Eva e i suoi cani. Questi ultimi sono conosciuti ai fan con il soprannome I Pieri e sono tre Pincher di nome Piero, Mia e Meghan Kelly.

Piero, che aveva dato il nome alla dog gang, purtroppo è morto ed è stata la stessa Elisabetta a raccontare il suo dolore ai follower. Il cane è scomparso nel 2017, quando la Canalis era incinta della figlia. “Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio. Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te“, ha scritto l’ex velina a corredo di una vecchia foto con Piero.

Dopo la perdita del primo cane, la Canalis ne ha accolti altri due: prima è arrivato un pincher di nome Nello e poi un Pastore Tedesco che è stato chiamato Zoe.

Elisabetta Canalis non si separa mai dai suoi adorati cani. Gli amici a quattro zampe la seguono ovunque, anche quando fa sport. Gli animali, neanche a dirlo, hanno un ottimo rapporto anche con Brian e Skyler Eva.

–I Pieri hanno un profilo Instagram tutto loro nato nel 2015.

-L’ultima arrivata Zoe adora andare a riprendere a scuola la piccola Skyler Eva.

-Nello è considerato “l’ombra” di Elisabetta.

