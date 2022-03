Attrice ucraina naturalizzata italiana, Anna Safroncik ha una grande passione per gli animali: in casa ha due gatti, gli “amori di mamma”.

Anna Safroncik è un attrice molto apprezzata. Bella come il sole e bravissima nel suo mestiere, ha una grande passione per gli animali. Adora cavalcare e trascorrere il tempo in mezzo alla natura, ma non vede l’ora di tornare a casa dagli “amori di mamma”. Chi sono? I suoi adorati gatti. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono su di loro.

Anna Safroncik, gatti: razza e nomi

Negli ultimi giorni, Anna Safroncik sta vivendo attimi di grande tensione. Con l’esplosione della guerra in Ucraina, l’attrice si è vista sconvolgere la sua quotidianità. Anche se lei da tempo vive in Italia, il padre è rimasto a Kiev, sua città di origine. Ospite in diversi programmi televisivi, ha ammesso in lacrime di essere preoccupata per lui e per tutti i connazionali che in questo momento stanno vivendo la follia di un conflitto ingiusto. Anna, fortunatamente, ha il sostegno di sua madre, che vive nel bel Paese, e dei suoi animali. A casa, infatti, ha due gatti che sono la sua ombra e che chiama in modo affettuoso “gli amori di mamma“.

Masia, di razza Siamese, e Nala, un Sacro di Birmania, sono i suoi ‘figli’ pelosi. E’ per loro, infatti, che non vede l’ora di tornare a casa dopo una dura giornata di lavoro. I due gatti, spesso condivisi sui social, sono il pensiero fisso di tutte le sue giornate. Non avendo figli, la Safroncik ha riversato su di loro tutte le attenzioni.

3 curiosità sulla passione per gli animali di Anna Safroncik

Anna Safroncik adora gli animali, cavalli compresi. Tramite il suo profilo Instagram, si mostra spesso mentre si concede una cavalcata. Ma la sua grande passione non si ferma qui.

-L’attrice ha avuto anche un pappagallo, morto dopo 15 anni di vita insieme.

-La mamma di Anna ha un cane di nome Mila, a cui l’attrice è molto legata.

-Nella vita della Safroncik ci dovrebbe essere stato anche un cane di razza Lupo Cecoslovacco di nome Sioux.

