Attrice, conduttrice e comica dalla lingua pungente, Luciana Littizzetto ha un cane che adora: scopriamo tutto sull’amico a quattro zampe.

Luciana Littizzetto è da anni la spalla destra di Fabio Fazio, nel programma Che tempo che fa, ma quando l’amica Maria De Filippi la chiama a Canale 5 non si tira indietro. Separata e mamma di due figli, la comica, attrice, conduttrice e scrittrice ha anche un cane che adora. Scopriamo tutto sul suo amico a quattro zampe.

Luciana Littizzetto, cane: razza e nome

Comica con la lingua pungente, Luciana Littizzetto non si può fare altro che amarla. Da anni presenza fissa nel programma Che tempo che fa di Fabio Fazio, qualche volta compare a Mediaset come ospite dell’amica Maria De Filippi. Lucianina – questo il soprannome con cui la chiamano i suoi fan – è molto attiva anche sui social. E’ nel mondo virtuale che ha presentato a tutti i seguaci il suo adorato cane. Si chiama Mora ed è entrata nella sua vita in un momento molto particolare, segnato da un lutto per la morte di un altro cucciolo.

Il cane le ha rivoluzionato la vita e sono stati proprio i fan ad aiutarla nella scelta del nome. Luciana ha creato su Instagram un vero e proprio contest, invitando tutti i seguaci a suggerirle come chiamare il nuovo ‘figlio’ peloso. E’ così che Luciana ha capito che Mora era il nome perfetto per la cucciola che, a suo dire, somiglia un po’ al maestro Beppe Vessicchio.

3 curiosità sul cane di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto e il suo cane sono inseparabili. Mora è stata in grado di riportare il sorriso nella vita della comica dopo la morte della prima cagnolina.

-Prima di Mora, Luciana aveva un cane di nome Gigia. La cucciola è entrata nella sua vita nel 2010, quando l’ha trovata vagante sull’autostrada Torino-Milano, all’altezza di RHO. L’ha salvata e, anche se in un primo momento aveva pensato di darla in adozione, l’ha tenuta con sé. “Non ci sei più. E nemmeno io“, ha scritto la Littizzetto sui social nel 2019 per annunciare la morte di Gigia.

-Il cane di Luciana frequenta una scuola cinofila di socialità di Torino, la Me Dog.

-Mora non ama troppo le mucche e ogni volta che le vede abbia, o come dice la sua padrona fa la “tammurriata“.

