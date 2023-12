Cristiano Malgioglio e Orietta Berti sono ospiti a Verissimo per raccontare la loro lunga amicizia paragonabile a quella di Thelma e Louise. La verità sul loro rapporto.

Orietta Berti e Cristiano Malgioglio si raccontano in una lunga intervista di coppia nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin su Canale 5. Domenica 10 dicembre 2023, a Verissimo, i due cantanti si presentano come due nuove Thelma e Louise dello spettacolo. I due, oltre a una lunghissima amicizia, hanno anche inciso insieme una canzone.

Cristiano Malgioglio svela alcuni retroscena

Ai microfoni di Verissimo, Malgioglio parla della decennale amicizia con Orietta Berti, svelando anche alcuni retroscena di un loro viaggio a Los Angeles. Tra shopping e passeggiate, Cristiano racconta: “Ogni mattina lei mi aggiornava sui morti importanti del luogo. Inoltre, Orietta guida come un pilota di formula 1 e io mi sono presi certi spaventi. Una mattina mi ha svegliato alle 8 per andare a comprare una guepiere. Io ho anche dovuto pagarla e lei mi deve ancora 110 dollari, mai più ridati” scherza Malgioglio in studio.

Il debito tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio

Nel periodo del Festival di Sanremo 2022, i due amici sono stati protagonisti di un simpatico siparietto sui loro look. A Verissimo poi, Cristiano Malgioglio ha scherzosamente detto che Orietta Berti, sua amica di lunga data, gli copia spesso i suoi look. Ma come mai il paroliere ha detto questo?

Orietta Berti ha un debito con Cristiano Malgioglio per l’acquisto di una guepiere a Los Angeles. Malgioglio ha raccontato che Orietta è andata in alcuni negozi per comprare una guepiere rosa di pizzo facendola pagare a lui e promettendo di restituirgli i 100 euro poco dopo in albergo. Pare che questa spesa la cantante non l’abbia mai rimborsata e Malgioglio simpaticamente lo ha ricordato.

I due, data la lunga amicizia, hanno fatto tantissimi viaggi insieme e in studio il cantante afferma che li ricorderà tutti per sempre. Per celebrare la loro amicizia hanno anche inciso un brano insieme. Poi Cristiano afferma: “ Orietta aveva e ha la voce giusta e canta anche benissimo in spagnolo. Mi sogno a volte di sposarla, forse è per questo che le ho scritto pezzi peccaminosi” scherza il paroliere.