Giordana Angi è ospite di Verissimo dove racconta la sua carriera partita da Amici di Maria De Filippi e annuncia che è innamorata.

Giordana Angi è nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 16 dicembre 2023. La cantautrice si racconta e annuncia alla conduttrice di essere in un momento splendido della sua vita. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, per Angi è arrivato il grande successo internazionale. Giordana è oggi una cantante molto apprezzata sia per la verve che per il suo estro di scrittura creativa.

La cantante ha conquistato Tiziano Ferro, Sting e anche Shaggy

La Angi è una persona fragile e di grandissima bellezza interiore e proprio a queste sue qualità, unite ovviamente alle qualità canore, è riuscita a conquistare non solo il pubblico ma anche grandi nomi della musica italiana, come ad esempio Tiziano Ferro, Sting e Shaggy. Con quest’ultimo Giordana Angi ha anche duettato. La bravura musicale di Giordana Angi oggi è conosciuta a livello internazionale, infatti è molto popolare in Francia, ma anche in America. Grazie al suo album di 5 tracce in 4 lingue differenti, Angi ha varcato i confini, collaborando con Martin Kierszenbaum, collaboratore anche di Sting, Lady Gaga, Eminem e Tatu.

Lo splendido momento di vita

In studio Giordana ha raccontato: “Sono in un periodo molto entusiasmante della mia vita“. Poi, parlando del nuovo album in 4 lingue ha detto: “C’è molta sperimentazione, è una direzione presa insieme al mio produttore. L’album in 4 lingue lo abbiamo pensato per far capire il tipo di lavoro stiamo facendo. Sperimentiamo un genere elettronico pop“.

Giordana Angi ha una fidanzata?

Nell’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin, Giordana Angi ha parlato anche della sua vita privata e dell’amore. Giordana ha fatto coming out proprio durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Non si sa se oggi lei abbia una fidanzata o meno, anche se disse: “Sono innamorata, ma per ora preferisco non fare il suo nome”.

Il rapporto con i genitori

Dopo la separazione dei suoi genitori, Giordana Angi col padre non ha avuto più rapporti. La cantante però non serba rancore e afferma: “Questo allontanamento a me ha fatto male perché mio papà lo vedo anche se oggi sono donna, con gli occhi di una bambina“. Angi in compenso, negli ultimi anni si è avvicinata molto alla mamma: “Mamma è eccezionale. Ha lavorato tanti anni ed è andata in pensione qualche mese fa e così mi ha potuta seguire per tutto il tour. Abbiamo recuperato qualcosa del tempo perso” ha concluso la cantante.