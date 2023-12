Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Jill Cooper ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello e toccato temi di vita privata.

Durante la puntata di sabato 16 dicembre 2023 di Verissimo, ospite in studio da Silvia Toffanin c’è Jill Cooper. La più che nota reginetta del fitness, ai microfoni di Silvia Toffanin su Canale 5 ha raccontato della sua esperienza al Grande Fratello, ma anche del triste rapporto con la madre. Poi Jill ha parlato anche della sorella e dell’ex violento che ha avuto.

L’esperienza al Grande Fratello

Jill Cooper è nota come personal trainer ma anche come opinionista, soprattutto in America. In studio a Verissimo ha voluto ripercorrere alcuni momenti della sua esperienza al GF. Nei mesi passati dentro la casa più spiata d’Italia, Jill ha detto di aver avuto molto affetto e supporto dagli altri coinquilini: “I ragazzi mi chiamavano supereroe, le ragazze, invece, mi dicevano che ero un modello da seguire. È stato tutto molto bello” ricorda Cooper. Dopo qualche istante la regina del fitness ha cambiato racconto e dal sorriso è passata alla tristezza. Il motivo? Jill ha parlato della sua vita privata e del complicato rapporto con la mamma.

“Mia madre non mi ha mai voluta”

Silvia Toffanin ha definito Jill Cooper come orfana anche se i genitori erano in vita, ma come mai la conduttrice si è espressa così? A spiegarcelo è la stessa Jill Cooper: “Sono la quarta figlia, non voluta da mia madre. Quando ero piccola mia madre mi diceva sempre che ero una sopravvissuta. Lei mi diceva di aver provato ogni modo per non avermi. Oggi l’ho perdonata. Sono però cresciuta da sola, facendo tutto da sola, i miei genitori non sono mai venuti qui in Italia a trovarmi” racconta con volto triste la Cooper.

Oggi Jill non si chiede più quali fossero i motivi di tanto odio materno nei suoi riguardi e, soprattutto dopo la morte dell’amata sorella Wendy ha chiuso per sempre ogni rapporto con la sua famiglia. La Cooper ricorda: “Wendy era il mio tutto, era lei la mia vera mamma. Mia sorella ha cercato sempre di capire i motivi della cattiveria dei miei genitori. Poi si è ammalata ed è morta e io ho passato anni difficili. Poi ho deciso di ricominciare a vivere per lei“.

Il primo marito violento

Ai microfoni della Toffanin, Jill Cooper ha anche parlato del suo primo marito. L’uomo era molto violento e tantissime volte ha alzato le mani su di lei, afferrandola più volte anche al collo. Oggi Jill Cooper è sposata con Alessandro Carbone, sul quale afferma: “Con lui ha fatto tombola. Ma non ci siamo innamorati subito. Entrambi uscivamo da due matrimoni molto difficili e finiti anche molto male. Oggi lui e mia figlia Veronica sono un premio per me. Loro sono davvero tutto ciò che desidero e voglio dalla vita” ha terminato la personal trainer.