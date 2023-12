Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Mirko Brunetti racconta dei suoi sentimenti per Perla e per Greta. In studio sentiamo la sua verità.

Nel nuovo appuntamento di sabato 16 dicembre 2023, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 è ospite Mirko Brunetti, ultimamente uscito dal GF 2023. In merito al Grande Fratello, Mirko afferma: “Volevo restare lì, ero un vero punto di riferimento nella casa“. Cosa racconterà invece sul rapporto con Perla e Greta?

Greta e Perla, due esperienze importanti

Mirko ha lasciato per sempre la casa più spiata d’Italia lo scorso 9 dicembre. Il giovane ai microfoni di Canale 5 non nasconde il suo sconforto per essere definitivamente uscito dal Grande Fratello 2023, e in seguito parla dei punti di riferimento nella sua vita, del grande dolore vissuto per la separazione dei suoi genitori, aggiungendo le difficoltà di rapporto vissute con la mamma.

Brunetti solleticato dalla Toffanin in merito alle sue esperienze sentimentali, ha raccontato che entrambe le ragazze, ossia Greta Rossetti e Perla Vatiero sono state particolarmente significative per lui: “Ho due tatuaggi che non riportano nomi ma che rappresentano le due esperienze passate” racconta a Silvia Toffanin. In particolare, molto importante per Mirko Brunetti è stato l’amore vissuto con Perla. Poi aggiunge che, anche la successiva relazione con Greta, ha segnato comunque un momento particolare nella sua vita. L’ex di Temptation Island ha condiviso momenti di vita personale e anche alcune riflessioni sui rapporti avuti: “Credo che, molto probabilmente, è mancata la maturità nei rapporti” racconta l’ex gieffino.

Diviso tra due donne

L’ex concorrente del GF ha raccontato che tutto era diventato molto pesante. Trovarsi diviso tra due donne, entrambe molto importanti per lui, gli ha fatto capire che avrebbe dovuto prendere una decisione: “Io e Greta siamo molto diversi in abitudini di vita, oltre che lontani come intenti. Con Perla, invece, ho dato tutto quello che potevo, l’unica cosa che mancava erano le nostre nozze. Io ci avevo anche pensato al matrimonio ma poi ho capito che la nostra era una relazione tossica“.

Mirko Brunetti racconta che entrambe le giovani sono ancora innamorate e prese di lui, tuttavia afferma: “Non sono innamorato di Greta, e con Perla è finita“. In studio poi, parte una clip del GF ad avvenuta uscita dalla casa di Mirko e nel video si sentono sia Perla che Greta affermare di avere ancora forti sentimenti per lui. Le due ragazze aggiungono anche che Mirko per loro era un vero punto di riferimento.