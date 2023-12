Sta per entrare nella Casa del GF dove ritroverà Mirko e Perla. Sui social parla Greta Rossetti e mette in chiaro le cose.

C’è grande attesa per l’ingresso nella Casa del Grande Fratello di Greta Rossetti. I telespettatori e il mondo del web stanno aspettando il fatidico incontro con Mirko e Perla per comprendere come si svilupperanno le dinamiche dopo quanto accaduto a Temptation Island. Sui social, l’ex tentatrice ha voluto fare alcune precisazioni e rispondere anche ai messaggi dei suoi seguaci.

Greta Rossetti: il messaggio per Mirko e Perla

Le dinamiche del GF saranno certamente sotto la lente di ingrandimento in queste ultime ore. Non solo Mirko e Perla che si sono riavvicinati dopo le note evoluzioni del loro rapporto dopo Tempation Island, ma soprattutto per il prossimo ingresso di Greta, la tentatrice che ha rubato il cuore dell’uomo salvo poi vedere la propria relazione finire.

Anche per questo la giovane ha voluto fare chiarezza sul ruolo che avrà una volta entrata nella Casa. Sui social, la ragazza ha scritto: “D’ora in poi scelgo me, scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro”.

Una frase accompagnata poi da ringraziamenti ai seguaci: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti. Perdonatemi amici e non so se sono riuscita a rispondervi tutti, ma siete tantissimi. Ve ne sarò per sempre grata”.

Per completare poi il suo pensiero, la Rossetti ha aggiunto: “Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, io sono single e quando lascio non torno indietro”.

Insomma, si annunciano ore scoppiettanti per il GF…

