Dopo un momento di sconforto, Beatrice Luzzi sembra aver ritrovato il piglio giusto per continuare la sua avventura al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi carica al GF

Come detto, alcune ore fa la Luzzi sembrava essere stata avvolta da un alone di malumore e tristezza dovuta alla mancanza dei suoi figli. L’attrice, infatti, era parsa molto provata con tanto di lacrime e parole di sconforto. “Oggi mi mancano pazzamente. Loro sono sempre stati la mia salvezza. Io da loro ho preso tanta ispirazione, da loro ho imparato tanto. Se non mi distraggo esplodo di dolore”, aveva detto la donna. In quella circostanza era stato Massimiliano Varrese ad andarle in soccorso.

Adesso, a distanza di poco tempo, per la concorrente del GF le cose sembrano andare decisamente meglio. Infatti, come è stato possibile vedere nel corso delle ultime ore, Beatrice è tornata a sorridere e, anzi, a prendersi la scena anche nell’ottica del proseguimento del reality.

In che modo? Durante il pasto, infatti, la Luzzi ha fatto una vera e propria “minaccia” agli altri concorrenti. “Vi eliminerò tutti”, ha detto. “Uno alla settimana”.

Staremo a vedere se manterrà la “promessa”. Sicuramente l’attrice è tra i partecipanti nella Casa che sta ricevendo più apprezzamenti dal pubblico.

