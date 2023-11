Momento di sconforto per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. La donna è crollata in lacrime ed è stata consolata da Varrese.

Non solo risate, presunti flirt e litigi. Per Beatrice Luzzi, al Grande Fratello, è arrivato, inevitabilmente, anche un momento di forte sconforto. In queste ore, infatti, la concorrente si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, per la verità piuttosto contenuto almeno all’inizio, ed è stata consolata da Massimiliano Varrese.

Beatrice Luzzi scoppia in lacrime al GF

Al netto della sua figura sempre molto forte e in prima linea su tutte le tematiche calde della Casa, la Luzzi in queste ore ha avuto un cedimento. La concorrente, però, non è crollata per dinamiche legate al reality in corso ma per la mancanza dei figli.

A quanto pare, secondo molti utenti del web e telespettatori, infatti, l’attrice sta accusando l’assenza dei suoi affetti in queste ultime ore e per questo è caduta in un momento di crisi.

Dalle immagini mostrate dal GF e riprese da alcuni utenti sui social, si è vista quindi la donna piangere sul divano. “Oggi mi mancano pazzamente”, ha detto in riferimento evidentmente ai figli. “Loro sono sempre stati la mia salvezza”.

Poi ancora: “Io da loro ho preso tanta ispirazione, da loro ho imparato tanto. Se non mi distraggo esplodo di dolore”. Tra i primi a provare a consolare la Luzzi c’è stato, come detto, Varrese che le ha detto di liberarsi e che anche a lei è concesso un momento di questo tipo.

Vedremo se nelle prossime ore Beatrice riuscirà a tornare carica e sorridente come in tutta questa esperienza nella Casa di Cinecittà.

