Ha colpito tutti Vanessa Incontrada con l’ultimo abito indossato. Rosso fuoco, super aderente e dal costo non per tutti…

Bravissima e simpaticissima ma anche super bella. Vanessa Incontrada ha incantato ancora una volta tutti i suoi fan e i telespettatori con il recente look scelto a Zelig. La conduttrice spagnola, infatti, ha indossato un abito rosso fuoco aderente e dal costo importante…

L’abito rosso di Vanessa Incontrada colpisce

Vanessa Incontrada

Dopo aver stupito per il ritorno di fiamma con il marito Rossano Laurini, la Incontrada è stata protagonista anche sul piccolo schermo. La conduttrice, infatti, ha incantato tutti sul palco di Zelig con un bellissimo abito rosso fuoco.

In occasione della recente puntata dello show comico, infatti, il look della spagnola ha davvero raccolto tanti consensi. Per lei un abito lungo e aderente, con gonna leggermente svasata. Le maniche lunghe e una scollatura rettangolare hanno dato poi all’outift eleganza e la giusta sensualità.

Non conosciamo con esattezza il costo del vestito ma considerando gli abiti che di solito la conduttrice sceglie siamo sicuri che il prezzo possa essere di diverse centinaia di euro.

Il resto del look era poi completato da un rossetto rosso e un make-up naturale con focus sulle labbra.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice con l’abito rosso indossato:

L’amicizia con Claudio Bisio

Se si parla di Zelig, impossibile non fare qualche riferimento a Claudio Bisio. Ecco che di recente la bella Vanessa ha parlato del collega di conduzione al podcast di Gianluca Gazzoli. “Io e Claudio non abbiamo mai fatto un film. Per il prossimo anno c’è un progetto, ma arriva dopo anni. Un artista se vuole è capace di fare tante cose”.

E sui punti di forza della coppia di presentatori: “Non ci prepariamo niente, non c’è un autore dietro, è una cosa nostra naturale che avviene sul palco con lui è nato questo affetto e amicizia immensa, c’è stata subito una chimica che non sempre nasce”, ha ammesso la spagnola.