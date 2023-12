Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono tra gli ospiti di Verissimo, sabato 16 dicembre. Come genitori? “Non eravamo pronti”.

La coppia racconta a Silvia Toffanin l’esperienza fatta con la gravidanza e la successiva nascita della loro prima bambina. Natalia racconta che appena dopo il parto ha avuto un momento di sconforto e vuoto: “A volte non la volevo lasciare sola e tante volte non la volevo. Grazie all’aiuto di mia madre ho superato tutto“. racconta Paragoni.

Andrea Zelletta: “Per la vita da genitori non eravamo pronti”

La nascita della bambina lo scorso luglio, ha portato un nuovo senso di vita al loro rapporto: “Il suo arrivo ha consolidato il rapporto e ci ha dato un senso di famiglia” racconta Natalia in studio. L’arrivo di Ginevra ha inizialmente portato scompiglio e anche paura nella vita di Andrea Zelletta. L’ex gieffino infatti, ha dovuto inizialmente dividersi tra lavoro e momenti di famiglia, dato che l’inizio è stato abbastanza complicato per loro. La dedizione di Andrea alla sua compagna e alla bambina è stata totale, ha aiutato in tutto e per tutto Natalia, soprattutto nei momenti più complicati del dopo parto.

In studio la coppia racconta i momenti del parto, ricordando anche le complicanze avute dalla sorella di Andrea Zelletta: sua sorella Alessia ha infatti dovuto affrontare una gravidanza drammatica lo scorso anno. La giovane aveva scoperto un’ernia diaframmatica, malformazione fatale per la bambina che portava in grembo. Alla fine Alessia ha dovuto subire un aborto terapeutico.

Andrea Zelletta: “Quando penso a Ginevra mi vengono i brividi”

La nascita poi di Ginevra, è stata una grandissima gioia per Andrea:” Ancora adesso se ripenso al momento del parto, al taglio del cordone che ho fatto io, mi vengono i brividi“, ha raccontato nel salotto televisivo di Canale 5. L’arrivo della piccina è stata una ventata di aria nuova per Natalia e Andrea, un amore nuovo e incredibile: “Anche se non eravamo pronti, non sapevamo come comportarci con lei, il suo arrivo ci ha portato tantissima gioia. Con i suoi primi sorrisi è come se avessi vinto la cosa più importante di tutto”.

Natalia Paragoni, invece, ha raccontato l’esperienza del dopo parto, quando ha avuto qualche attimo di smarrimento, poi ha aggiunto: “La nuova vita da genitori è meravigliosa, e Ginevra ha rafforzato il nostro legame”.